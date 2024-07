Il noleggio a lungo termine tra deducibilità e benefici fiscali

Per chiunque gestisca un’attività commerciale, il noleggio a lungo termine rappresenta una preziosa occasione per far compiere al proprio business un salto di qualità. I possessori di partita Iva, infatti, hanno l’opportunità di fruire di molteplici benefici fiscali, che sono sinonimo di risparmio. Come noto, investire nell’acquisto di un’auto aziendale, se non addirittura di una intera flotta, comporta una spesa significativa, resa ancora più onerosa dai costi correlati alla manutenzione e da molte altre incombenze; senza dimenticare le conseguenze della svalutazione, per effetto della quale in pochi anni il valore di un veicolo si dimezza. Di fronte ai tanti svantaggi che caratterizzano un acquisto, dunque, vale la pena di mettere alla prova il noleggio a lungo termine e i diversi punti di forza che lo contraddistinguono.

Il noleggio a lungo termine in Italia

Nel nostro Paese, il noleggio a lungo termine business è già stato scelto da un gran numero di aziende: basti pensare che solo lo scorso anno sono stati sottoscritti più di 710mila contratti, e di questi oltre l’87% è stato stipulato da un’azienda, come si può scoprire prendendo in esame il rapporto diffuso da UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri. Le aziende italiane, insomma, si stanno rendendo conto dei numerosi vantaggi che caratterizzano tale formula di mobilità. Scegliere il noleggio a lungo termine vuol dire, fra l’altro, mantenersi aggiornati e non rimanere indietro rispetto ai competitor.

Il noleggio a lungo termine per le partite Iva

I professionisti che dispongono di una partita Iva hanno l’opportunità di ottenere una deducibilità del canone di noleggio pari al 20% fino a un massimo di 3.615 euro e 20 centesimi annuo, oltre a una detrazione Iva pari al 40%. È compresa anche la quota che riguarda la polizza assicurativa, la manutenzione e tutti i servizi supplementari inclusi nel contratto, senza soglie massime di cui tener conto. I medesimi benefici fiscali, per i professionisti associati, sono riconosciuti a tutti i soci.

Il noleggio a lungo termine per i rappresentanti e gli agenti di commercio

Per ciò che riguarda i rappresentanti e gli agenti di commercio, stiamo parlando di professionisti per i quali l’auto costituisce uno strumento indispensabile per lo svolgimento delle rispettive mansioni lavorative, ma al tempo stesso un costo significativo. Per tali soggetti, il noleggio a lungo termine prevede una detrazione Iva pari al 100%, mentre la deducibilità delle spese può raggiungere l’80%, con un canone fino alla soglia annua di 5.146 euro. Come visto in precedenza, per i servizi accessori non è previsto un tetto massimo.

Quali sono i vantaggi fiscali per le aziende

Se per il lavoro di un’azienda l’automobile viene ritenuta un bene strumentale, ecco che tramite il noleggio a lungo termine sia la deduzione delle spese che la detrazione Iva sono pari al 100%. Qualora l’auto non rappresenti un mezzo strumentale essenziale per il lavoro, invece, si ha comunque accesso ai benefici fiscali previsti per i professionisti. Qualora il titolare di un’azienda permetta a un dipendente di fruire dell’auto in modo promiscuo – vale a dire in parte per esigenze personali e in parte per esigenze aziendali -, il noleggio a lungo termine permette una detrazione Iva compresa tra il 40 e il 100% e una deduzione del canone del 70%.

Auto elettriche e noleggio a lungo termine

La scelta del noleggio a lungo termine può anche essere l’occasione per dare alla mobilità una spinta in senso ecologico; infatti, il long term rent consente di optare per una vettura ibrida o elettrica a un costo ridotto, così da limitare le emissioni generate dallo svolgimento dell’attività lavorativa. È in costante aumento il numero di clienti che preferiscono acquistare servizi o prodotti da quelle aziende che dimostrano in maniera concreta un impegno a favore della sostenibilità del proprio modus operandi.