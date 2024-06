Firmata la convenzione di Wellgranda-Reti di Welfare tra Fondazione CRC e 27 enti della provincia

A un anno dall’avvio di WELLGRANDA | Reti di Welfare − l’azione di sistema promossa dalla Fondazione CRC e realizzata in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura permanente, fisica e virtuale, che supporti e accompagni azioni operative e strategiche di Welfare nel territorio della provincia di Cuneo – nel pomeriggio di martedì 25 giugno 2024 è stata firmata la convenzione tra Fondazione CRC e 27 enti istituzionali del territorio.

La convenzione è il primo passo per dare un concreto sviluppo ad azioni nell’ambito del welfare aziendale e territoriale che possa insistere sul territorio provinciale. Prima attività post-convenzione è infatti la creazione di una cabina di regia in carica fino a fine 2025, con ruolo di raccordo tra i tavoli di lavoro, che si riunirà almeno tre volte all’anno provando a cogliere e convertire opportunità di collaborazione in cui coinvolgere gli enti partecipanti e il territorio più allargato.

“La firma di questa convenzione conferma la volontà del territorio di proseguire nel lavoro che il progetto Wellgranda sta promuovendo da oltre un anno e pone le basi per dare concretezza agli obiettivi innovativi che ci prefiggiamo. Un ringraziamento agli enti firmatari, che rappresentano le tante anime che operano su questi temi a livello provinciale, e al partner tecnico SocialFare: entro la fine dell’estate i primi passi operativi con la creazione di una cabina di regia per il coordinamento stabile tra i diversi partecipanti” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC.

I firmatari della convenzione promossa da Fondazione CRC sono: ACLI, Associazione provinciale cuneese case di riposo, ASO S. Croce e Carle, ASL CN1, ASL CN2, ATL Cuneese, CGIL Cuneo, CNA Cuneo, CST UIL Cuneo Asti, Camera di Commercio di Cuneo, Coldiretti Cuneo, Confagricoltura Cuneo, Confapi Cuneo, Confartigianato Cuneo, Confcommercio della Provincia di Cuneo, Confcooperative Piemonte Sud, Confesercenti della Provincia di Cuneo, Confindustria Cuneo, Consorzio Monviso Solidale, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese (CSAC), Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (CSSM), CSV Cuneo Società solidale ETS, Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero, Legacoop Piemonte, Provincia di Cuneo, UeCoop Piemonte, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

WELLGRANDA | Reti di Welfare è l’azione di Fondazione CRC, realizzata in collaborazione con SocialFare, che a partire dal 2023 e fino a dicembre 2025 lavora su 3 assi di azione (Academy Territoriale, Accompagnamento Progettuale, Modellizzazione) in 5 aree di sfida per il welfare sul territorio del Cuneese (socio-sanitario, lavorativo, di paesaggio, di comunità e culturale) coinvolgendo sia enti che organizzazioni del territorio che cittadinanza attiva.

WELLGRANDA | Reti di Welfare ha all’attivo due percorsi di Academy erogati che hanno coinvolto oltre 40 persone, tre progetti innovativi di welfare accompagnati e cinque in sviluppo attraverso l’Accompagnamento Progettuale, quattro tavoli di lavoro permanenti con enti istituzionali del territorio sull’asse Modellizzazione.

Prossime attività in programma per la seconda metà del 2024: il percorso Academy Plus, rivolto specificamente ad alcuni progetti selezionati, ed un evento di networking sul territorio aperto ai diversi assi del progetto.

Per tutti i dettagli: www.wellgranda.org