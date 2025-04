Valorizzare le competenze acquisite con la maternità e inserirle in un cv: a Bra il secondo incontro di Ricomincio da me

Gestione del tempo e delle risorse, organizzazione, autocontrollo, pianificazione, flessibilità, approccio multitasking: sono solo alcune delle competenze che la maternità fa emergere o rafforza in una donna, in totale opposizione alla mentalità diffusa, per la quale la nascita di un figlio corrisponde a una pausa- spesso infruttuosa dal punto di vista della carriera- sul curriculum.

Come valorizzare al meglio queste risorse? Come raccontarle in un colloquio o in un cv, per far comprendere che diventare madri porta con sé un bagaglio di strumenti preziosi, utilizzabili con successo nel mondo del lavoro? E ancora, come usarle in modo efficace per reinventarsi lavorativamente?

Questi i temi centrali del secondo incontro di Ricomincio da me, in programma venerdì 11 aprile (ore 20.30) presso la Sala Conferenze del Centro Arpino di Bra, dal titolo “Rientro a lavoro dopo la maternità: valorizzare le competenze acquisite con la maternità e come inserirle in un curriculum”.

Le relatrici Dott.ssa Annalisa Spedicato, HR Manager e Dott.ssa Laura Racca, specializzata di Politiche Attive del lavoro presso Granda Lavoro - Ascom Bra condurranno una serata di impronta spiccatamente pratica, mirata a supportare operativamente le madri nella preparazione di contenuti utili a promuoversi in ambito lavorativo.

“In un mondo del lavoro sempre più schiacciato sulla visione di breve periodo, la maternità viene spesso vissuta dalle aziende come un peso, e dalle donne come una scelta di cui pagare le conseguenze una volta rientrate al lavoro, un limite” ha dichiarato Laura Racca. “L'obiettivo dell'incontro sarà riflettere sulle competenze trasversali risvegliate e allenate con l'esperienza della maternità. Calore umano, agilità mentale, voglia di far vincere tutti sono solo alcune doti che nel contesto famigliare ci sembrano naturali, ma sul lavoro diventano preziose, inestimabili agenti di cambiamento. Proprio quelle capacità che le organizzazioni sembrano cercare dappertutto, senza accorgersi di averle già al loro interno. Possiamo partire dall'esperienza della cura per cambiare in meglio il mondo, e il mondo del lavoro in particolare”.

Rassegna targata Rete Mamma, Ricomincio da me è un ciclo di incontri a ingresso libero e gratuito, strutturato per acquisire strumenti concreti per affrontare le tante sfide che la genitorialità porta con sé. Quattro incontri pensati per le madri- che ancora oggi si trovano a gestire la maggior parte del carico pratico, mentale ed emotivo derivato dal lavoro di cura- ma anche per i padri, gli imprenditori, i datori di lavoro e per tutte le persone che intendono supportare fattivamente i genitori.

“Come possiamo valorizzare le competenze delle madri sul lavoro? Innanzitutto arginando il pensiero che il periodo della maternità sia un peso o un tabù” ha commentato Annalisa Spedicato. “Di fatto questa porta con sé nuove energie e abilità che possono essere agite anche nella vita professionale. È importante avviare un cambiamento culturale, partendo dalla famiglia, in cui le competenze che si acquisiscono diventando genitori sono alla base del concetto di leadership. Solo così possiamo evolvere anche verso una vera genitorialità condivisa, concetto che noi di Rete Mamma sosteniamo con convinzione”.

Come per le altre serate, per agevolare la partecipazione delle famiglie, è disponibile un servizio gratuito di babysitting a cura delle educatrici di "Baby Parking Ohana”

( Ohanababyparking@gmail.com ) presso la sede UISP “Palestrina Pellizzari” in Via Mercantini 9, a pochi metri dalla Sala Conferenze. I posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro i tre giorni precedenti all'appuntamento mo dulo presente a questo link.

Patrocinata dal Comune di Bra, Ricomincio da me è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CRC, che ha finanziato il progetto. Un ringraziamento va, inoltre, a Dimar S.p.A. e Studio Dentistico Massano, i cui contributi hanno supportato l'iniziativa.

Rete Mamma APS è un ente del terzo settore che, attraverso attività di volontariato, mira ad accorciare la distanza tra le famiglie e le figure del settore materno-infantile, per promuovere una genitorialità il più possibile consapevole.

E' possibile restare aggiornati sulle attività dell'associazione, sulla rassegna e sui singoli appuntamenti seguendo le pagine social Instagram (@retemamma) e Facebook (@Rete Mamma).