Ai “Giovedì di talenti” si parlerà di conflitti intergenerazionali

La rete di Talenti Latenti è pronta a organizzare il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Giovedì di Talenti 2025”, per affrontare, stavolta, il tema dei conflitti intergenerazionali, un argomento che riveste una significativa importanza, non solo per la nostra comunità ma per l’intera società, soprattutto in un’epoca in cui generazioni diverse si confrontano ogni giorno su valori, esperienze e modalità di comunicazione.

L’incontro dal titolo “Questioni intergenerazionali. La mediazione dei conflitti” si terrà giovedì 17 aprile, dalle ore 18.00, presso il Centro Polifunzionale “G. Arpino” di Bra, in Largo della Resistenza. Sarà un’occasione preziosa per riflettere su come le diverse generazioni possano dialogare e comprendersi, migliorando le proprie relazioni e affrontando con maggiore consapevolezza i conflitti che possono emergere.

A condurre la serata sarà il dottor Marco Bertoluzzo, direttore del Consorzio Socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero, che guiderà i partecipanti in una riflessione sulle cause di questi conflitti e su come le pratiche di mediazione possano favorire un dialogo più aperto e costruttivo tra le diverse generazioni.

L’incontro è gratuito e aperto al pubblico.

Per partecipare è necessario registrarsi cliccando sul seguente link di iscrizione .

Per rimanere aggiornati sugli eventi e sul progetto, è possibile visitare il sito web di Talenti Latenti: https://www.talentilatenti.it/



IL PROGETTO TALENTI LATENTI

“Talenti Latenti” è un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC, avviato nel 2016 dall’ASL CN2 con l’intento di sviluppare un modello di welfare innovativo, creando una rete di imprese pubbliche e private per offrire iniziative di welfare destinate ai dipendenti, alle loro famiglie e all’intera comunità. La seconda edizione “Talenti Latenti: una governance per la salute di comunità” propone di esplorare i bisogni di welfare dei dipendenti delle aziende partecipanti per sviluppare un modello di welfare comunitario che supporti le realtà del territorio. La rete, supportata dalle associazioni di categoria, include in tutto 23 partner, tra cui l’ASL CN2, il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero e la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali Ambito di Bra, quattro cooperative sociali e 16 aziende private, coprendo oltre 6.000 dipendenti.