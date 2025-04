Riprendono a Cartignano gli incontri di letture bibliche

Riprendono a Cartignano gli incontri di “Umanamente”, una lettura di temi biblici che si vuole sia laica e rispettosa dei testi biblici, comprensibile ma seria e approfondita.

Gli incontri saranno guidati da Angelo Fracchia, biblista, e sono pensati come percorso ma possono anche essere fruiti l’uno indipentementemente dagli altri. Si terranno nel salone comunale di Cartignano dalle 18.30 alle 20: la piazza è in lavori ma è attraversabile a piedi. Per chi vuole, c’è la possibilità di proseguire l’incontro con una cena insieme, dalle 20, prenotando al 3331488127.

La parte primaverile degli incontri si concentrerà su “I patriarchi. Il messaggio religioso della Genes” venerdì 11 aprile, “I primi profeti. Nascita e contenuto del messaggio profetico” venerdì 9 maggio e “Un Dio in esilio. ‘Secondo’ Isaia ed Ezechiele” venerdì 23 maggio.