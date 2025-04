Katharina Sachs ospite di AgenForm CEMI: un ritorno alle origini nel segno del design

Mercoledì 9 aprile, AgenForm CEMI avrà l’onore di ospitare la giovane designer tedesca Katharina Sachs per un incontro speciale con studenti, giornalisti e appassionati di design e automotive. L’evento, intitolato “Ritorno alle Origini”, celebra il legame tra la Sachs e Savigliano, città in cui ha mosso i primi passi nel mondo del design automobilistico.

Oggi Senior Exterior Designer presso Volvo, Katharina Sachs iniziò la sua carriera nel 2010 proprio all’AgenForm CEMI di Savigliano, frequentando il corso di Tecnico di Modellismo Industriale. Qui ha acquisito le competenze fondamentali nella modellazione in clay applicata al design automobilistico, esperienza che le ha permesso di accedere a un percorso di inserimento presso ItalDesign di Giugiaro. Da lì la sua carriera è decollata, portandola a Göteborg, in Svezia, dove oggi guida il team di design di esterni che ha dato vita alla Volvo EX30. Questo SUV elettrico compatto le è valso prestigiosi riconoscimenti, tra cui: Red Dot Award 2024, Car Design Award 2024, Car of the Year da parte di The Sun, Small SUV/Crossover of the Year del Sunday Times ed Eco Warrior of the Year assegnato dalla rivista Top Gear

L’appuntamento è organizzato da AgenForm CEMI con il supporto di Volvo Italia, A.N.F.I.A. (Associazione Nazionale Filiera Automobilistica Italiana) e Comune di Savigliano e si svolgerà al Teatro Milanollo di Savigliano (Piazza Casimiro Turletti, 7).



Programma:

· Mattina, dalle 10:00 alle 12:00 - Incontro riservato agli studenti delle scuole superiori e università.

· Pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00 - Sessione dedicata ad aziende, appassionati del settore e pubblico.

· Chiusura - Cerimonia di consegna dei diplomi dei corsi Tecnico Modellismo Industriale (edizione 2024) e IFTS-Tecnico di Disegno e Progettazione Industriale (edizione 2024) di AgenForm CEMI.

Nelle parole di Roberto Lonardi, PR manager di Volvo Italia “sarà una bella opportunità per raccontare due storie di successo: quella personale e professionale della giovane designer di Volvo e quella della scuola di Savigliano, ennesimo esempio della qualità che l’Italia sa esprimere”.

La partecipazione all’evento pomeridiano è gratuita, ma è gradita la prenotazione scrivendo a cemi@agenform.it o chiamando allo 0172 716757.

Per maggiori informazioni sulla scuola visitate bit.ly/Agenform-CEMI