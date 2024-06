La Omr di Cherasco verso la messa in liquidazione. Perdono il lavoro 48 dipendenti

"L’azienda è ferma. Stiamo attendendo che dal Tribunale venga comunicata la messa in liquidazione e purtroppo non ci aspettiamo notizie diverse. La situazione di difficoltà era nota da qualche tempo. Certo è un peccato che un’azienda di questo tipo, impegnata nella meccanica di precisione, interrompa le produzioni, peraltro in un territorio già falcidiato da una dura crisi, in questo settore. Come sappiamo bene, tutte le volte che un’azienda chiude poi non riapre. Per cui se ci fosse qualche imprenditore interessato aprirebbe uno spiraglio rispetto alla perdita dell’ennesimo presidio di produzione sul nostro territorio".

Così il segretario provinciale della Fiom Cgil Domenico Calabrese conferma al nostro giornale le informazioni che da qualche giorno circolano relativamente all’istanza di fallimento presentata presso il Tribunale di Asti dalla proprietà della Omr di Cherasco (dall’acronimo di Officine Meccaniche Ravera), azienda di via Langhe specializzata in lavorazioni meccaniche conto terzi.

L’azienda aveva già fatto richiesta di concordato preventivo in ragione di una situazione debitoria fattasi negli ultimi tempi più rilevante, conferma il sindacalista, che segue le sorti dell’azienda e della sua cinquantina di dipendenti insieme ai colleghi di Fim Cisl Massimo Mana e Roberto Lepori.

La scorsa settimana l’epilogo, col deposito dell’istanza ora in corso di valutazione da parte del Tribunale.

Gli stessi sindacalisti hanno intanto incontrato agli addetti ancora in forza all’azienda – che pochi anni addietro ne contava un centinaio –, offrendo loro assistenza in questa complessa fase, che presumibilmente porterà alla concessione per loro dell’indennità di disoccupazione: "Metteremo ovviamente in campo tutti gli strumenti utili a dare loro supporto impegnandoci anche da subito per una loro ricollocazione in aziende del territorio".