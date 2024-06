Al cinema Mexico di Milano il film sul trekking in valle Maira

Giovedì 11 luglio ore 18.30 al cinema Mexico di Milano sarà proiettato “Un pas

après a l’autre / Un passo dopo l’altro”. Un docufilm che racconta l’esperienza di trekking sui Percorsi Occitani della Valle Maira. Un cammino di 170 chilometri alla scoperta di un territorio rimasto inalterato dai danni che il turismo intensivo ha provocato in altre valli.



La Valle Maira è infatti apprezzata per il rispettoso equilibrio che è riuscita a mantenere tra la presenza umana e l’ambiente naturale.



Il docufilm descrive l’esperienza di Anna, una giovane donna che decide di concedersi un momento e lasciare la città per intraprendere un percorso di scoperta che ricorderà come una delle esperienze più emozionanti, grazie alle persone incontrate, alle storie ascoltate lungo il cammino e ai meravigliosi luoghi attraversati. Un percorso, quello di Anna, alla portata di quanti come lei hanno la giusta sensibilità verso esperienze autentiche e lontane dal turismo di massa. Esperienze ancora possibili in valle Maira, questa è stata la sua “Esperienza Occitana”.



Il consorzio della Valle Maira ha scelto per l'evento il Cinema Mexico perché la sua storia è fatta di scelte sempre libere e controcorrente. Al cinema Mexico passano opere prime, film in lingua originale, documentari e film indipendenti. I due straordinari anni di programmazione de "Il vento fa il suo giro" di Giorgio Diritti sono solo uno dei tanti esempi di questo modo di promuovere e sostenere il cinema.



Il film sarà introdotto da un intervento di Marco Albino Ferrari sul tema del turismo sostenibile; a seguire intervento della presidenza dell’Atl Cuneese. Al termine della proiezione, aperitivo con prodotti tipici della Valle Maira.