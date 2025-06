A Vignolo torna a splendere il magico Sentiero di Petinmenin

A Vignolo, il magico Sentiero di Petinmenin è tornato a splendere! Dopo giorni di cura e dedizione, questo angolo incantato immerso nella natura è stato definitivamente rimesso a nuovo, pronto ad accogliere grandi e piccini in un viaggio tra fantasia e fiaba.

Dietro questa rinascita si cela un piccolo grande miracolo di comunità. I volontari ormai sono pochi, ma non si sono lasciati scoraggiare. Con passione e determinazione, ognuno ha dato il proprio contributo: chi lavorando sul posto, chi da casa, dai più giovani ai più “esperti”. Il risultato? Un luogo che parla di amore per il proprio paese e del desiderio, sempre vivo, di fare qualcosa di bello per gli altri.

Tra le tante novità c’è un dono davvero speciale: Elisa ha regalato nuovi, splendidi quadri, che arricchiscono il percorso di colori, emozioni e storie da scoprire.

Bambini, famiglie e sognatori di ogni età, venite a perdervi tra natura e immaginazione!