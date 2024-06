“Vini Resistenti: serata di degustazione" al ristorante I 5 Sensi di Cuneo

In collaborazione con Tommy Wine e l'enologo Nicola Biasi , la serata sarà incentrata sulla scoperta dei "vini resistenti", una categoria di vini innovativi e sostenibili. Gli abbinamenti saranno accompagnati da una selezione di tapas gourmet, preparate dai nostri talentuosi chef Diego e Stefano , per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini presentati.

L'evento "Vini Resistenti" è un'opportunità unica per conoscere da vicino una nuova frontiera dell'enologia. I "vini Resistenti" sono prodotti da vitigni selezionati per la loro resistenza alle malattie, riducendo così l'uso di trattamenti chimici e promuovendo pratiche agricole più sostenibili. Durante la serata, ogni vino sarà abbinato a tapas gourmet, appositamente create per valorizzare le note distintive di ciascun vino.