Boves: a luglio torna la patronale della medaglia miracolosa di frazione Mellana

La manifestazione tra musica, buon cibo e divertimento inizierà venerdì 19 luglio con la XIX corsa podistica Boves Run delle ore 20. A seguire alle 20:30 si proseguirà con la cena del corridore e si gusterà tutti insieme la pinsa (forno a legna). Dalle ore 21 ci saranno l’esibizione e la musica latina insieme all’Imperial dance.



Sabato 20 luglio la festa proseguirà con la tipica gara di petanque a sorteggio a partire dalle 14. Dalle 20:30 in poi ci sarà la cena con la paella per cui la prevendita è obbligatoria (crostino con salmone e zucchine, insalata di mare con verdure, paella, bunet e acqua) o la pinsa. A seguire, dalle 22 in avanti, ci si divertirà col dj Johnny Manfredi e il vocalist Isoman.



Domenica 21 luglio la giornata inizierà con la tradizionale messa solenne delle ore 10:00. A seguire, alle ore 15:30 ci saranno i vespri e ci si divertirà con pompieropoli e i giochi popolari per bambini. Alle ore 17, in collaborazione con la società Yamato di Boves, sarà possibile assistere ad una dimostrazione di judo. Per la cena sarà possibile, partendo dalle ore 20:30, scegliere il menu (ravioli, gnocchi o crepes) o la pinsa. La serata terminerà col concerto dei Sonador dalle ore 21:30.



Lunedì 22 luglio terminerà la festa con la gara di petanque a sorteggio delle ore 14. Dalle ore 20:30 appuntamento imperdibile con la polentata mellanese (polenta con spezzatino, salsiccia e formaggio e dolce) e serata di musica a partire dalle 21:30 col concerto dell’orchestra Scacciapensieri.



Durante l’intera durata dei festeggiamenti si potranno visitare numerose mostre “Artisti a Mellana”, del “Collettivo-Eclectica”. Sarà possibile vedere la grafica mellanese, delicata ed elegante, col nome d’arte Dotsjungle, le fotografie e “chine”, di “porte antiche”, con calendario 2025, guardare al futuro di Marina Falco. Saranno inoltre presenti “Oli”, con “performance in presenza” dei pittori-paesaggisti Gianni Armando e Bartolo Dutto, porcellane di Silvana Giraudo e l’esposizione di Bollettini parrocchiali.



Tutte le cene sono prenotabili contattando Nadia al nr. 339.6602204 oppure recandosi al Bar Roma di Boves.



Tutte le gare a bocce avverranno nella zona dei festeggiamenti presso il circolo Acli.