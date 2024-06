L’orchestra dei Giovani dell’Academia in Basilica del Santuario di Vicoforte

La 57ª edizione del Festival dei Saraceni debutterà al Santuario di Vicoforte: sabato 6 luglio alle 19, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Nativitas Aps e Academia Montis Regalis, la Basilica ospiterà l’orchestra dei Giovani dell’Academia, diretti dal maestro Alessandro Palmeri.

Il prestigioso appuntamento musicale proporrà un programma estremamente suggestivo, intitolato “Dal Golfo alla Laguna”, spaziando dalle due sponde marine del nostro paese, la costa adriatica e quella tirrenica, abbinando alle opere di Antonio Vivaldi e Baldassarre Galuppi detto anche “Buranello” (entrambi veneziani), quelle di Alessandro Scarlatti e Francesco Durante (il primo siciliano e partenopeo d’adozione e il secondo napoletano verace, autore di pregevoli opere sacre).

Completa il programma il concertino armonico di Unico Wilhelm van Wassenaer, diplomatico olandese con la passione della composizione, che soggiornò per qualche tempo sia a Venezia sia a Napoli, oggi quasi completamente dimenticato. L’alto livello artistico di questa opera trova conferma nel fatto che, per molto tempo, fu creduto lavoro di Giovanni Battista Pergolesi, per essere restituito solo di recente al suo legittimo autore dal compianto musicologo Albert Dunning.

A dirigere l’orchestra di casa sarà Alessandro Palmeri, violoncellista di grande talento, che in passato ha già avuto modo di collaborare con l’Academia Montis Regalis.



L’appuntamento è a ingresso libero. Al termine dello spettacolo la Casa propone, per gli interessati, un’apericena presso i giardini dell’ex monastero, al prezzo di 20 euro. Per prenotazioni è possibile contattare il 0174 565 300 (in caso di maltempo l’apericena sarà annullata).

Il Festival dei Saraceni: Pamparato capitale della musica antica dal 1968

Il Festival è una storica rassegna musicale nata a Pamparato nel 1968 ed è un punto di riferimento per quanto riguarda la musica barocca. Dal 2019 il festival è tornato ad essere organizzato dalla Fondazione Academia Montis Regalis. Ha proposto negli anni anche corsi di perfezionamento e di costruzione e riparazione di strumenti musicali antichi, iniziative che hanno portato il nome della località cuneese ad affermarsi a livello nazionale ed europeo come un punto di riferimento nel panorama della musica antica. L’iniziativa prosegue proponendo sia una parte concertistica dedicata al grande pubblico sia la parte didattica, con corsi e workshop estivi rivolti a studenti di tutti i livelli, senza dimenticare la tradizionale attenzione alla costruzione e riparazione di strumenti antichi.

La Basilica ospiterà anche un secondo appuntamento della 57ª edizione del festival dei Saraceni: il concerto “Iter Vocis” il 28 luglio, organizzato in collaborazione con l’Associazione Cori Piemontesi.



Sabato 6 luglio 2024 – ore 19

Santuario “Regina Montis Regalis”

Piazza Carlo Emanuele I – Vicoforte



DAL GOLFO ALLA LAGUNA



Baldassare Galuppi (1706-1785)

Concerto n. 1 in sol minore a quattro

Grave e sostenuto. Allegro e spiritoso – Allegro – Allegro



Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Concerto Grosso n. 3 in fa maggiore

Allegro – Largo – Allegro – Largo – Allegro



Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto in sol minore per due violoncelli, archi e basso continuo RV 531

Allegro – Largo – Allegro



Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766)

Concerto Armonico n. 1 in sol maggiore

Grave – Allegro – Un poco andante – Allegro



Francesco Durante (1684-1755)

Concerto n. 5 in la maggiore per archi e basso continuo

Presto – Largo – Allegro



I Giovani dell’Academia Montis Regalis

Alessandro Palmeri, direttore