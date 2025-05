Il Piemonte corre con le rinnovabili: superato l’obiettivo 2025, ma la sfida è appena cominciata

Nel 2025 il Piemonte si conferma una delle Regioni italiane più dinamiche sul fronte delle energie rinnovabili. A certificarlo è l’ultimo Rapporto Comuni Rinnovabili di Legambiente, che segnala un traguardo importante: la Regione ha già superato l’obiettivo nazionale previsto per marzo 2025, con un surplus di 324 MW rispetto alle installazioni programmate. Solo il Lazio (+1.154 MW) e la Lombardia (+526 MW) hanno fatto meglio.

Una performance che vale al Piemonte il quinto posto in Italia per potenza rinnovabile complessiva, con 5.774,8 MW installati a fine 2023. La parte del leone la fa l’idroelettrico, con 2.844,6 MW, che colloca la Regione al terzo posto dopo Lombardia e Trentino-Alto Adige. Bene anche il fotovoltaico, con 2.566,2 MW, e le bioenergie, con 345,2 MW. Più marginali, invece, i numeri dell’eolico e della geotermia, seppur con margini di crescita.

“Accogliamo con grande soddisfazione le iniziative che stanno nascendo in Piemonte, dove imprese lungimiranti e piccole amministrazioni stanno investendo con coraggio nella rigenerazione dei territori”, ha dichiarato Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. “Ora tocca alla Regione fare la propria parte, con strumenti, risorse e politiche capaci di accompagnare chi innova e tutela l’ambiente. La transizione ecologica non può più aspettare”.

Una panoramica nazionale

Uno sguardo ai dati nazionali conferma che l’Italia è entrata in una fase cruciale. Negli ultimi vent’anni il numero complessivo degli impianti da fonti rinnovabili è passato da 2.452 a oltre 1.893.000, con una crescita del 267% in potenza installata e una media annua di 2.704 MW. I Comuni del solare fotovoltaico sono cresciuti da 74 a 7.873, mentre gli impianti eolici sono passati da 120 a oltre 6.100. In parallelo, le rinnovabili hanno portato 212.000 posti di lavoro, piazzando l’Italia al secondo posto in Europa dietro la Germania.