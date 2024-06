E' tempo di Tour de France: domani l'atteso passaggio tra le colline di Langhe e Roero [PDF]

Il Tour de France affronta oggi la seconda tappa, ancora in Italia. Il gruppo, nella frazione di oggi, domenica 30 giugno, parte da Cesenatico e arriva a Bologna dopo 198 km. Il percorso prevede una prima parte pianeggiante. Nella seconda metà, invece, le salite possono vivacizzare la giornata con effetti sulla classifica generale. I primi sussulti possono arrivare con la salita della Gallisterna , che precede il passaggio a Imola. L'epilogo della tappa è caratterizzato dal doppio circuito per le strade di Bologna , con particolare attenzione ai due passaggi sulla salita di San Luca (1,9 km al 10,6%) che possono favorire iniziative individuali.

ORARIO E DIRETTA TV

La partenza è prevista alle 12.15, l'arrivo tra le 17 e le 17.30. La seconda tappa sarà trasmessa in in tv in chiaro dalle 12 su Raisport Hd, dalle 14 passaggio su Rai Due. Lo streaming è disponibile su Raiplay. Per gli abbonati, diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Dazn e Discovery Plus.

DOMANI IN GRANDA

Le strade del Piemonte e della provincia cuneese saranno teatro della corsa nella giornata di lunedì 1° luglio, con la terza frazione: la Piacenza-Torino che prevede il passaggio nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Con i suoi 231 km sarà la tappa più lunga tra le 21 in programma in questo Tour, edizione numero 111 e manifestazione che coinvolge 22 squadre ciclistiche di 8 corridori ciascuna, per un totale di 176 atleti.

Dopo un primo passaggio a Santo Stefano Belbo, la carovana dei corridori farà il suo definitivo ingresso in provincia di Cuneo arrivando da Boglietto e Castagnole delle Lanze, toccherà quindi Neive, Barbaresco e località Tre Stelle per scendere ad Alba (più sotto il percorso dettagliato in città). Superato il ponte albertino si dirigerà al Mussotto e da lì verso verso Piobesi d'Alba e Corneliano, prima di salire a Sommariva Perno per poi dirigersi a Ceresole d'Alba e verso l'arrivo di Torino (a fondo pagina il Pdf con gli orari dei passaggi dell'intera tappa).

MATTEO SOBRERO GIOCA IN CASA

Giocherà "in casa" Matteo Sobrero (nella foto sotto), portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe. Per il 27enne corridore di Montelupo Albese, uno degli otto italiani al via, sarà il debutto alla Grande Boucle. Nella prima tappa di ieri, sabato, il corridore langarolo è arrivato 116esimo, a 29 minuti dal primo Romain Bardet.

IL PASSAGGIO AD ALBA

Il passaggio dei corridori nella capitale delle Langhe è previsto tra le 15.25 e le 15.49, a seconda della velocità media tenuta fino a quel momento. La carovana arriverà dalla SP3 del Comune di Treiso e attraverserà località Altavilla, viale Cherasca, piazza Monsignor Grassi, corso Michele Coppino, via Don Alberione, piazza Michele Ferrero, corso Italia, corso Fratelli Bandiera, corso Giacomo Matteotti, corso Torino, corso Canale, fino al civico 119.

In tali zone – ricorda il Comune – sarà sospesa la circolazione veicolare e pedonale dalle ore 12.25 fino alle ore 16.13 o comunque fino al passaggio dell’automezzo “fine gara”.

Lungo il suddetto percorso da viale Cherasca fino a corso Canale (area lato “Casa di Riposo Ottolenghi”) è istituito anche il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 16.13 di lunedì 1° luglio.

Lungo il tragitto di gara sarà inoltre vietata la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro o metallici da parte dei titolari dei pubblici esercizi . Chi non rispetta tale disposizione incorre in una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.

Nell’ambito della terza tappa del Tour de France, alle ore 12.15 in piazza Adolfo Sarti ad Alba è prevista la partenza dell’evento Inside con la partecipazione di 21 ciclisti che percorreranno gli ultimi 65 chilometri ed arriveranno a Torino alle ore 15.00 circa.

Dalle ore 13 in piazza Garibaldi sarà presente un gazebo San Paolo Sport per la distribuzione di gadget legati alla manifestazione consegnati a tutti fino a esaurimento. Mentre dalle ore 13.30 sulle rotatorie di piazza Monsignor Grassi, piazza Ferrero e piazza Garibaldi, i ragazzi di Estate Ragazzi vestiti di giallo attenderanno e saluteranno la carovana e i ciclisti del tour.

[Foto Afp - Adnkronos]