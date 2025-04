A Martiniana Po il viaggio diventa metafora della vita al “Tè culturale della domenica"

Nuovo appuntamento del ciclo “’Tè culturale’ a Martiniana Po domenica 13 aprile, alle 15,30, nella sede dell’associazione culturale Giovanni ‘Netu’ Borgna, in via Marconi 4. L’incontro sarà dedicata a un tema tanto affascinante quanto universale: il viaggio, inteso come esperienza di vita, trasformazione e scoperta.

Si parerà de ‘La metafora della vita – Il viaggio tra simbolismo, psicologia e cultura della relazione’, con l’esperta di viaggi Annalisa Dastrù che porterà il pubblico ad esplorare il senso del viaggiare attraverso diverse prospettive, dalla dimensione storica a quella psicologica, passando per l’arte visiva.

Ad aprire il pomeriggio alle 15,30 sarà l’inaugurazione della mostra del pittore Renato Camagna, originario di Vercelli ed ora residente a Saluzzo, le cui opere raccontano, con pennellate evocative, le emozioni e i pensieri nati lungo percorsi reali e interiori.

A seguire, alle 16, si terrà la conferenza di Annalisa Dastrù, che guiderà i presenti in una riflessione sul viaggio come metafora esistenziale, radicata nella storia dell’umanità e profondamente connessa con l’identità individuale.

Perché un’associazione culturale si occupa di viaggi? - a questa domanda risponde il direttivo del sodalizio dedicato a Borgna: “Viaggiare è parte della natura umana: dagli albori della civiltà l’uomo si è mosso per cercare, conoscere, sopravvivere. Dai Magi del Nuovo Testamento all’imperatore Adriano, dai pellegrini medievali ai turisti moderni, ogni epoca ha avuto i suoi viaggiatori. Ma oggi, più che mai, sentiamo il bisogno di capire cosa ci spinge a partire”.

Il pomeriggio culturale si propone quindi come un invito a rallentare, riflettere e condividere. “La vita stessa è un viaggio – affermano dall’associazione – e ognuno di noi lo affronta con valigie diverse: emozioni, sogni, esperienze, speranze. Camagna lo racconta con l’arte, Dastrù con la parola. Noi lo celebriamo con un tè condiviso».

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 345-4534564.