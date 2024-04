Un altro raid notturno contro le auto in sosta a Cuneo: vetri spaccati sul Lungogesso

Ennesimo colpo notturno ai danni delle auto in sosta a Cuneo. Questa volta, ad essere preso di mira, il Lungogesso, dove sono stati frantumati i vetri di quattro vetture.

Da una, è stata rubata una toga da avvocato che si trovava chiusa nel bagagliaio.

C'è molta rabbia tra i residenti del centro città per questi continui episodi, che si ripetono ormai dalla fine di febbraio. Sono decine le vetture danneggiate: utilitarie, macchine di grossa cilindrata, alcune recenti, altre datate e di scarsissimo valore.

Ad oggi, sono stati individuati due presunti responsabili, due giovani marocchini colti in flagranza una settimana fa, in corso Marconi, dai carabinieri della compagnia di Cuneo, intervenuti grazie alla segnalazione di un cittadino. Denunciati a piede libero, al momento devono rispondere solo per questo singolo episodio.

Chi ha agito sul Lungogesso? E in via Meucci, via Massimo D'Azeglio, via Gallo, corso Dante, via Carlo Boggio, via della Pieve? Le indagini sono in corso, ma la pazienza dei cittadini è prossima al limite.