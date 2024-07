Un bel risultato nella prima settimana di apertura del nuovo PatchUP Point Verzuolo

Sabato scorso, a Verzuolo, si è svolta l'inaugurazione del nuovo PatchUP Point presso EG LINE, e possiamo dire che è stato un bel successo. L'evento ha attirato molte persone curiose di scoprire il nuovo servizio offerto da PatchUP, un marchio ormai noto per la sua professionalità nelle riparazioni e assistenza per dispositivi elettronici.

L'inaugurazione ha visto un importante afflusso di visitatori, tutti interessati a conoscere meglio PatchUP e i servizi disponibili. Federico, Lorenzo e Carlo, i fondatori di PatchUP, sono stati contenti di accogliere così tanti ospiti e di rispondere alle loro domande. Molte persone hanno chiesto informazioni dettagliate sui vari servizi, incuriositi dalla possibilità di avere un punto di riferimento affidabile per le loro esigenze tecnologiche.

I fondatori di PatchUP ci hanno raccontato che la settimana successiva all'inaugurazione è stata molto positiva "… c'è stato un bel movimento con molte persone che hanno chiesto preventivi e portato i loro dispositivi per le prime riparazioni. Abbiamo ricevuto vari smartphone e tablet per sostituzioni di display danneggiati e batterie che ormai non mantenevano più la carica. Tutti i clienti sono stati soddisfatti del servizio ricevuto".

PatchUP, nato poco più di un anno fa, ha già realizzato una rete di punti di assistenza molto solida. Attualmente il marchio conta due sedi principali a Savigliano e Bra, e due PatchUP Point, uno a Saluzzo e l'ultimo, inaugurato appunto a Verzuolo. Questa rete di quattro punti di assistenza permette a PatchUP di essere sempre più vicino ai suoi clienti, offrendo servizi di alta qualità e interventi rapidi e professionali.

PatchUP offre una gamma completa di servizi per dispositivi elettronici:

Riparazione di display: sostituzione di schermi rotti o danneggiati per smartphone, tablet e computer.

Sostituzione di batterie : cambio di batterie che non mantengono più la carica, garantendo a maggiore durata dei dispositivi.

Riparazione di componenti interni : interventi su schede madri, connettori, fotocamere e altri componenti.

Assistenza software : rimozione di virus, aggiornamenti e ottimizzazione delle prestazioni.

Consulenze tecniche : valutazioni gratuite per determinare se conviene riparare il dispositivo o sostituirlo.

Affidarsi a PatchUP significa scegliere un team di ragazzi giovani ma esperti che utilizzano solo ricambi originali o compatibili di alta qualità. La missione di PatchUP è offrire un servizio rapido, conveniente e rispettoso della privacy dei clienti. Ogni intervento viene effettuato con la massima cura e attenzione, garantendo risultati eccellenti.

“Grazie ancora a tutti e vi aspettiamo presso EG LINE per continuare a fornirvi il miglior servizio possibile. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre offerte e sui servizi disponibili”.

Ricordiamo che EG LINE - PatchUP Point Verzuolo è aperto tutti i giorni dal martedì al venerdì con orario dalle 9:30 alle 12:.00 e dalle 16:00 alle 19.00. Il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:00. Chiuso sabato pomeriggio, domenica e lunedì.

Telefono PatchUP: 351-7810135.

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/