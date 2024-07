Torna il cinema all’aperto a Marene

Anche quest’anno torna il Cinema all’Aperto anche a Marene, aprendo nuove collaborazioni con i paesi vicini. Grazie all’impegno del Gruppo di lavoro che valorizza l’Auditorium San Giuseppe a luglio il Campo da Calcio della Parrocchia si trasformerà in una grande sala cinematografica dove incontrarsi, mangiarsi un pacchetto di popcorn e vedersi un bel film insieme.

In analogia con l’edizioni precedenti la stagione 2024 manterrà il format già collaudato. Ognuna delle tre serate sarà dedicata ad una realtà marenese che quotidianamente è impegnata per supportare i cittadini a rispondere ai propri bisogni. In questa direzione il cinefilo Andrea Mondino ha scelto i film in collaborazione con l’Associazione Cinedehors immaginandoli collegati alle realtà che interverranno poco prima della proiezione.

La stagione inizierà il prossimo mercoledì 10 luglio con la proiezione del cartone “Peter Rabbit” del 2018. Basato sui famosi racconti per ragazzi, questo film racconta delle avventure dell’irriverente Peter Rabbit e della sua costante rivalità con il vicino McGregor.

Sarà una serata dedicata alle famiglie e ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Marene, dove i responsabili racconteranno quali sono i progetti futuri in cui sarà protagonista la Scuola di via Suor Maria degli Angeli. Per l’occasione la Scuola ha anche organizzato una cena benefica sempre presso i locali dell’Oratorio. La scadenza delle prenotazioni è fissata per venerdì 5 luglio e si possono effettuare presso la segreteria dell’Istituto Scolastico, telefonando allo 0172 742001.

Si prosegue con la serata di mercoledì 17 luglio, dove alle 22.00 inizierà la proiezione della pellicola di inizio millennio “Scoprendo Forrester”. Un film che racconta dell’incontro tra un anziano scrittore, ritirato dal mondo, ed un giovane ragazzo con un grande talento per la scrittura. Da qui nascerà una profonda amicizia tra maestro e allievo, dove entrambe le parti avranno qualcosa da imparare l’uno dall’altro. La proiezione sarà anticipata dall’intervento dei volontari della Biblioteca Comunale, che cofinanzia la stagione attraverso il progetto intercomunale “La Cultura per il territorio che vorrei”.

La Stagione si concluderà il prossimo mercoledì 24 luglio con la serata dedicata ai ragazzi che stanno organizzando e che parteciperanno al viaggio in Africa, con la proiezione del film “I sogni segreti di Walter Mitty”. La pellicola del 2013 offre un viaggio straordinario come quello di Walter Mitty, che per cause di forza maggiore viene spinto ad uscire dalla vita grigia e monotona di tutti i giorni affrontando così l’avventura che aveva sempre sognato.

La stagione cinematografica marenese si collega alla più ampia iniziativa “Cinema & Comunità” promosso dalle Biblioteche di Marene, Caramagna Piemonte e Cavallermaggiore nell’ambito del progetto “La Cultura per il territorio che vorrei”, principalmente sostenuto dalla Regione Piemonte, mediante i fondi dediti alla valorizzazione del volontariato, e dal Centro Servizi del Volontariato di Cuneo.

Dopo le prime due date a Caramagna, lo scorso 14 giugno e 28 giugno, nel mese di luglio sono in programma anche le proiezioni presso il cortile della Biblioteca di Cavallermaggiore. Si inizia giovedì 11 luglio (La città incantata) e si proseguirà il 18 luglio (Mine vaganti), il 25 luglio (il gatto con gli stivali 2) e il 1 agosto (Chef).