MALTEMPO / Sale il livello del fiume Tanaro: Clavesana dispone l'evacuazione precauzionale della Borgata Gerino

Con l'allerta meteo in corso a causa della abbondanti e incessanti piogge sale il livello del fiume Tanaro e preoccupa, sebbene non abbia ancora raggiunto il livello di guardia. Da questa mattina si è registrato un innalzamento di circa 20 cm presso il ponte ex-Catalana a Ceva fino alle ore 12.



A fronte della situazione che perdurerà ancora nelle prossime ore, il sindaco di Clavesana, Bruno Terreno, ha disposto in via precauzionale e per motivi di sicurezza l'evacuazione immediata di tutti gli abitanti della Borgata Gerino.



Una misura che rimarrà in vigore fino a cessata allerta o almeno fino alla revoca dell'ordinanza sindacale.



Anche Carrù corre ai ripari per la sicurezza dei suoi cittadini e il sindaco Nicola Schellino emette un'ordinanza in via prudenziale che dispone la chiusura al pubblico dell'Isola ecologica in Strada Tagliata per Piozzo. Anche qui, fino a cessata emergenza.