Una moto giocattolo per la Pediatria di Mondovì: l'iniziativa degli "Angeli in moto" di Cuneo

"Gli Angeli in moto" di Cuneo hanno organizzato il primo Motogiro benefico, aperto a chiunque voglia contribuire a donare al reparto di Pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì una moto giocattolo.

Un evento speciale per regalarae una mattinata di allegria ai bimbi ricoverati. Quando? Il prossimo 21 aprile. L'appuntamento è alle 8 in via S.Rocchetto 99 a Mondovì, per poi raggiungere l'ospedale e donare il gioco "Angelino motorino".

Per partecipare la quota è di 15 euro, destinati interamente all'iniziativa promossa dalla sezione cuneese. Per info e iscrizioni contattare Silvio Costamagna al 335/6671438 o Giuseppe Piumatti al 349/2359911.

Il programma prevede, dopo il ritrovo, l'accoglienza con le iscrizioni, la consegna di "Angelino Motorino" ai bimbi della Pediatria. Alle 11 la partenza per il motogiro, che durerà circa due ore; ancora, alle 13, la visita alla Cascina Principe a Neive, dove ci sarà un piccolo rinfresco. L'evento si chiuderà attorno alle 14.30