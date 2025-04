Biraghi anche quest’anno al fianco dell’VIII Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore

Anche quest’anno Biraghi rinnova il suo supporto alla Sagra del Gorgonzola, uno degli eventi più attesi del territorio, organizzato dalla Pro Loco di Cavallermaggiore e dal Comune. La manifestazione, che ogni anno raccoglie un numero crescente di visitatori, celebra il Gorgonzola DOP, tra i formaggi erborinati più apprezzati, e porta in scena una serie di attività per far vivere il gusto e la tradizione a tutti i partecipanti.

Questa edizione è anche l'occasione per Biraghi per presentare una grande novità: il nuovo pack “green” del Gorgonzola DOP Selezione Biraghi 200g il cui vassoio e coperchio sono in plastica 100% riciclata e realizzati con il 20% in meno di plastica, senza compromettere la conservazione del prodotto e l’elevata praticità che contraddistingue i prodotti Biraghi, grazie al comodo vassoio da portare in tavola e alla chiusura salva-freschezza. All’interno, il miglior Gorgonzola DOP: cremoso, senza crosta laterale, pronto da mettere in tavola e da assaporare in compagnia. Un perfetto equilibrio tra innovazione e sostenibilità.

Nel programma della Sagra del Gorgonzola, venerdì 25, domenica 27 aprile, giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio, si terrà la tradizionale Fiera Mercato. L’evento animerà il cuore della città, partendo dalla centrale Via Roma sino a raggiungere il piazzale antistante il Negozio Biraghi. Piazza Vittorio Emanuele II sarà interamente dedicata allo street food all’insegna del Gorgonzola DOP: a bordo dei due truck Biraghi, sarà possibile acquistare Gorgonzola DOP Biraghi al taglio, nelle varianti Dolce e Piccante, direttamente dalla forma, insieme ad altri prodotti confezionati dell’azienda. Accanto ai truck, un gazebo offrirà giochi e attività di intrattenimento per i più piccoli, mentre nella Blu Arena sarà possibile scoprire i processi produttivi del Gorgonzola DOP Biraghi e degustarlo in abbinamento ad altre eccellenze locali.

La Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore 2025 segnerà l’ottava edizione di un evento che ha visto una crescita esponenziale negli anni. Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, fa parte del territorio in cui si produce il Gorgonzola con marchio DOP e, con oltre 180.000 forme che vengono prodotte annualmente sul proprio suolo cittadino, è uno dei paesi simbolo di questo formaggio erborinato.

In conclusione, la fetta di Gorgonzola DOP Selezione Biraghi 200g, senza crosta laterale, sarà protagonista della Sagra del Gorgonzola: rappresenta un vero e proprio simbolo di eccellenza Made in Italy e sarà la portata finale di ogni pasto, da condividere tra commensali come simbolo di convivialità.

“Siamo orgogliosi di supportare anche quest’anno la Sagra del Gorgonzola, un'occasione per condividere la qualità dei nostri prodotti e le eccellenze nostrane con i visitatori provenienti da tutta la regione, e non solo. – dichiara Daniele di Palma, Direttore Marketing di Biraghi S.p.A. – Un sentito ringraziamento alla Pro Loco e al suo Presidente, al Comune e al Sindaco, per il loro impegno, che testimonia la volontà di far crescere la Sagra come uno degli eventi di riferimento del nostro territorio."

“La Sagra, alla quale stiamo lavorando da mesi, sarà un evento quasi completamente plastic-free, dove l'attenzione al divertimento, al gusto, alla beneficenza e alla qualità sarà una costante durante tutto il periodo della manifestazione, che quest'anno si terrà dal 23 aprile al 4 maggio. – conclude Samuel Lerda, Presidente della Pro Loco – È indescrivibile l'emozione che si prova quando un'intera città si mette in gioco per rendere indimenticabili le giornate che i nostri ospiti trascorreranno a Cavallermaggiore. Nulla sarebbe possibile senza la collaborazione con il comune, le forze dell'ordine, la sinergia con Biraghi, main sponsor dell'evento, e i tanti altri sponsor e partner.”

“È anche grazie alla presenza di Biraghi - tra i più importanti produttori di questo prodotto – se oggi la Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore ha saputo ritagliarsi il proprio spazio sia in Piemonte sia fuori regione. – afferma Davide Sannazzaro, Sindaco di Cavallermaggiore - L’evento, un connubio tra volontariato, imprenditoria, artigianato, commercio, agricoltura ed arte, dà l'opportunità di raccontare la bellezza del nostro territorio e di lasciare un buon ricordo della nostra città ai tanti visitatori che ogni anno scelgono di esserci.”