Prosegue la rassegna "Saluzzo Estate": ecco tutti gli appuntamenti della settimana

Ogni settimana il calendario di Saluzzo Estate propone rassegne letterarie e teatrali, serate in musica e visite guidate che si alternano nelle varie serate infrasettimanali.

Unico appuntamento fisso è quello del mercoledì sera con il cinema all’aperto che ogni settimana, a partire dal 3 luglio, vede la proiezione di un film diverso.



Il programma dal 4 al 10 luglio:

Giovedì 4 luglio - ore 21

Villa Belvedere, Via San Bernardino 17, Rassegna teatrale “BelVedere in scena”

NOZZE DI SANGUE

Testi di Federico Garcia Lorca, regia di francesca Elena Monte in scena gli allievi del corso avanzato di Teatro di Palcoscenico



Venerdì 5 luglio - dalle ore 19

FREEQUENCE

A cura di CCN & Fab, 16 postazioni in contemporanea con dj set e musica live

Per info: info@fondazionebertoni.it; tel. 017543527



Sabato 6 luglio - ore 21.30

Centro storico - La Castiglia, piazza Castello

SALUZZO: BELLA DI NOTTE, visita guidata “Au Claire De La Lune” alla scoperta dell’antico borgo medievale di Saluzzo co partenza dal camminamento di ronda della Castiglia, antico castello dei marchesi di Saluzzo, e conclusione nel suggestivo chiostro della chiesa gotica di San Giovanni.

Costo visita guidata: 8 euro, gratuito under 10 anni.

Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o Whatsapp 3293940334



Sabato 6 luglio - ore 21.30

Giardini Scuola APM, via Annunziata 1/B

IL TEATRO DEL MARCHESATO

Info: Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo – Tel. 0175 43527 – 346 9499587

www.fondazionebertoni.it;info@fondazionebertoni.it



Sabato 6 luglio 2024 - ore 21

Il Quartiere, piazza Montebello 1, THE SWINGLE

Info e modalità di accesso al sito del concerto su www.suonidalmonviso.it

Prevendita online su www.ticketone.it e presso i rivenditori autorizzati TicketOne.



Domenica 7 luglio 2024 - ore 21

Il Quartiere, piazza Montebello 1, GABRIELLA GREISON - LA DONNA DELLA BOMBA ATOMICA

LEONA WOODS, LA FISICA DI OPPENHEIMER, RACCONTA IL PROGETTO MANHATTAN

Prezzo biglietti: 10€, ridotto 5€ (promo Borgate dal Vivo e Occit'amo festival)

A cura di Suoni dal Monviso - in collaborazione con Occit’amo Festival

Per info: info@occitamo.it; tel. 017543527



Martedì 9 luglio - ore 11

Carcere Morandi di Saluzzo, TRIO MARCIANO a cura di Occit’Amo Festival

Per info: info@occitamo.it; tel. 017543527



Mercoledì 10 luglio - ore 21

Villa Belvedere già Radicati, Via San Bernardino 17, Paolo Ghigo Quartet in concerto: MUSICA ITALIANA D’AUTORE

Paolo Ghigo voce e chitarra, Roberto Chiriaco basso, Marco Campana batteria, Massimo Celsi tastiere.

Per info: associazione.arteterracielo@gmail.com; cel. 3515718472



Mercoledì 10 luglio - ore 21.30

Il Quartiere, piazza Montebello 1, Aldo Cazzullo & Moni Ovadia: IL ROMANZO DELLA BIBBIA

Biglietto intero: 25€ + d.p. - Ridotto (Promo revejo, over 65, under 18): 20 + d.p.

Prevendite disponibili su Vivaticket

In collaborazione con BORGATE DAL VIVO & OCCIT'AMO FESTIVAL

Per info: info@occitamo.it; tel. 017543527



Mercoledì 10 luglio - ore 21.30

Parco Tapparelli, via Trieste 23, CINEMA ALL’APERTO: NON COSI’ VICINO

Per info: info@fondazionebertoni.it, 017543527



