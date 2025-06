“﻿Fare sport...stare bene” UNVS & AIDO in campo per la prevenzione e tutela della vita

Nuove ed importanti sinergie quelle messe in campo dalle due realtà associative, l'Unione Nazionale Veterani dello Sport e l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule che daranno concretezza ad un incontro/convegno utile occasione per informare e sensibilizzare sull'importanza del mantenersi in forma praticando dello sport in sicurezza a tutela della vita.

Ecco allora l'iniziativa promossa venerdì 4 luglio ore 18 a Bra, Palazzo Mathis, dall'UNVS Sezione di Bra e da quattro squadre della rete AIDO, le Sezioni Provinciali di Cuneo e Torino ed i Gruppi Intercomunali di Bra, Langhe e Roero unitamente a Santena, Chieri, Cambiano e Poirino con la Fondazione Matilde Lorenzi.

Ad un momento particolarmente significativo che porterà il ricordo della sciatrice, scomparsa durante un allenamento in un tragico incidente, farà eco l'incontro con la formazione del Torino Calcio FD, portacolori di AIDO e della vita, per la quinta volta sulla stagione sportiva 2024/25 Campioni d'Italia!

Un appuntamento da non perdere strettamente legato al progetto "Fare sport...stare bene" a marchio UNVS Nazionale a significare un motto ad egida AIDO..."+ Sport + Vita"!