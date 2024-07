Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Lui single, 32 anni

Esiste ancora una ragazza che abbia voglia di mettersi in gioco seriamente? lui ha 32 anni, sani principi morali, celibe, sportivo, dottore commercialista, vive solo con il suo cane Marley, alto, castano, brillante, ama viaggiare, incontrerebbe una brava persona, con cui instaurare un rapporto duraturo. CONTATTALO ORA

Lui single, 45 anni

Alto, brizzolato, profondi occhi verdi, è un uomo dolcissimo, ha modi garbati, impiegato statale, 45enne, divorziato, non ha avuto figli, è alla ricerca di una donna ironica, intelligente, semplice, a lui non importa l'occupazione, o il ceto sociale, ma che abbia nel cuore il desiderio di amare ancora con tutta se' stessa, perchè senza passione la vita che cos'è?...CONTATTALO ORA

Lui single, 55 anni

L’amore non ha età... lui è un bel signore 55enne, ha una grande azienda che produce mobili da giardino, è un uomo fantasioso, creativo, balla il tango argentino, è romantico, finora è rimasto single solo perchè non si è accontentato di una donna qualsiasi pur di non stare solo, lui vuole incontrare la donna giusta, quella che ti fa perdere la testa, e avere le farfalle nello stomaco... CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

È un signore dolcissimo, ha un carattere allegro, bell'uomo alto, occhi celesti, 65enne, farmacista, ora in pensione, è una persona semplice, ama coltivare rose, vedovo, vive solo, vorrebbe tanto incontrare una brava signora, che come lui sogni un po' di coccole, e con cui poter condividere la vita... CONTATTALO ORA

Lei single, 31 anni

Commessa in un negozio di abiti per bambini, piemontese, nubile, 31enne, molto carina, castana, occhi azzurri, fisico slanciato e armonioso, molto femminile, le piace camminare, va in bicicletta, ha sani principi morali, cerca compagno, non importa l'età, ma onesto, lavoratore, per formare famiglia. No stranieri, grazie, e solo seriamente intenzionati…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Per amicizia iniziale e futuro insieme. Lei è molto bella, bel sorriso, fisico formoso, 40enne, riservata, non ama frequentare locali, impiegata in uno studio di avvocati, nel tempo libero le piace la vita all'aria aperta, incontrerebbe uomo affidabile, non importa l'età, ma che abbia ancora il desiderio di vivere una vita serena, in coppia, lei sarebbe disponibile a trasferirsi anche in campagna, se incontrasse la persona giusta......CONTATTALA ORA

Lei single, 50 anni

Splendida 50enne, lavora onestamente, fisico snello, capelli biondi, occhioni verdi, ha sempre un sorriso e una buona parola per tutti, è sola da tempo...Crede fermamente nell'amore vero, disinteressato, ed è stanca di conoscere persone vuote, vorrebbe con tutto il cuore incontrare un uomo, anche più maturo, ma che la ami e con cui trascorrere il resto della vita..... CONTATTALA ORA

Lei single, 62 anni

È triste tornare a casa e non trovare nessuno che ti aspetta, per un abbraccio e una chiacchiera, lei è vedova senza figli, 62enne, pensionata, aspetto giovanile, bella signora, ama cucinare, fa volontariato, è stanca di vivere sola, conoscerebbe uomo tranquillo, anche più maturo, a cui dedicare affetto e attenzioni.…CONTATTALA ORA

