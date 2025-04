Certificazione EQUALITAS: perché è fondamentale per le aziende del settore vitivinicolo? [VIDEO]

La sostenibilità nelle sue tre accezioni: ambientale, economica e sociale è diventata una missione da perseguire per molti settori, ma in particolare per quello vitivinicolo. Per raggiungere questo risultato è possibile avvalersi della certificazione Equalitas, che si basa proprio su questi tre pilastri della sostenibilità. Dal processo produttivo al prodotto finale l'approccio si pone più sensibile e attento in linea con le nuove esigenze di mercato.



Con Gigliola Strano di Studio Quality, esperta in sistemi di gestione e sicurezza alimentare, scopriamone quindi i vantaggi e i benefici nel seguente VIDEO:



spiega Stranoconclude

Le aziende interessate a ottenere la certificazione possono rivolgersi a Studio Quality. Potranno così confrontarsi con gli esperti e i consulenti per avviare un percorso personalizzato ed ottenere con la certificazione Equalitas un valore aggiunto e un vero vantaggio competitivo.