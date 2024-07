Il successo di Hamster Kombat è mondiale: sono oltre 200 milioni gli utenti! Non tutti però sembrano apprezzare questo gioco su Telegram…

Solamente tre mesi dopo il suo lancio, il gioco su Telegram Hamster Kombat ha superato il traguardo dei 200 milioni di utenti. Questo risultato arriva appena una settimana dopo che il videogame aveva raggiunto i 150 milioni di utenti, sottolineando ulteriormente il crescente interesse verso i criceti appassionati di crypto.

Hamster Kombat, inoltre, è uno dei pochi giochi a essere riuscito a guadagnare così rapidamente una vasta base di utenti. Altro record da sottolineare è che i 200 milioni di giocatori rappresentano una frazione significativa dei 900 milioni di utenti totali di Telegram.

Il governo iraniano non approva

Parte di questi utenti si trovano anche in Iran, dove gli appassionati di Hamster Kombat sono migliaia, in parte attratti dalla possibilità di ottenere dei rendimenti che li aiutino nella difficile situazione finanziaria che il Paese sta attraversando.

Notoriamente poco avvezzi a intrusioni dall’esterno, specialmente di matrice occidentale, diversi esponenti governativi iraniani stanno esprimendo la loro forte opposizione a questo gioco blockchain "play-to-earn", sostenendo che serva come “strumento di distrazione di massa”. Secondo i funzionari del Paese, Hamster Kombat farebbe parte della strategia delle nazioni nemiche dell’Iran per sviare l’attenzione della popolazione dalle imminenti elezioni presidenziali.

Le critiche al gioco arrivano dopo che milioni di iraniani hanno iniziato a giocare per guadagnare denaro in un'economia in deterioramento che lotta con l'iperinflazione.

Amir Rashidi, direttore dei diritti digitali e della sicurezza presso Miaan Group, ha dichiarato che questo fenomeno è un segno di disperazione: "Si tratta di cercare di aggrapparsi a qualsiasi cosa, nutrendo una piccola speranza che un giorno possa trasformarsi in qualcosa di prezioso."

La risposta delle alte sfere iraniane non si è fatta attendere, per bocca dell'ammiraglio Habibollah Sayyari: “Il sogno di arricchirsi rapidamente e ottenere denaro senza sforzo sta prendendo piede. Una società che, invece di lavorare sodo e cercare di avere successo, si rivolge a giochi del genere, cercando scorciatoie e colpi di fortuna, perde gradualmente la cultura dello sforzo e dell’imprenditorialità, preferendo la comodità".

I prossimi passi di $HMSTR

Questo crescente interesse per il gioco potrebbe in parte anche essere dovuto all’imminente lancio del token. Alcuni dei principali exchange hanno avviato il pre-marketing di $HMSTR. Per esempio, KuCoin ha iniziato la negoziazione a partire dal 25 giugno mentre il pre-market è disponibile anche su Bitget e Gate.io.

Il gioco si sta preparando a listare $HMSTR già a partire da luglio ma non è ancora chiaro quanti token riceveranno i partecipanti, che continuano attivamente a generare monete e ad aggiornare i loro exchange. In precedenza, il team aveva suggerito che la componente più importante nell'airdrop non sarà il numero di monete estratte, ma il profitto per ora.

L’entusiasmo può essere contagioso

La crescita di attenzione e di utenti nei confronti di Hamster Kombat avrà una serie di ripercussioni positive su tutti i progetti play-to-earn. L’esattezza di questa affermazione è già evidente analizzando il caso di PlayDoge, una meme coin P2E che ha avuto un inizio di prevendita straordinario, superando il traguardo dei $5 milioni in poche settimane.

Il progetto si distingue perché combina due temi estremamente popolari: le meme coin e il gaming, in particolare quello che affonda le sue radici negli anni '90. PlayDoge, infatti, permette agli utenti di prendersi cura di un cane virtuale, giocarci, dargli da mangiare e accudirlo in tutto e per tutto, sulla falsariga del Tamagotchi, un gioco estremamente di moda una trentina d’anni fa.

Rispetto a quel titolo vintage, però, con PlayDoge è possibile guadagnare il token nativo $PLAY come ricompensa alle proprie azioni volte ad assicurare il benessere dell’animale virtuale. Questo meccanismo ha conquistato diversi influencer, che hanno parlato di questa meme coin nei loro post o video.

Per coloro che vogliono entrare nel progetto prima del lancio del gioco, la prevendita è ancora in corso, ma il prezzo aumenta fase dopo fase. Attualmente il valore di $PLAY è di $0,0051 e i potenziali investitori possono ancora assicurarsi i token a questo prezzo scontato, prima che salga a $0,00512 nella prossima fase della prevendita.

