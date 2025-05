I mercoledì 21 e 28 maggio, e 4 e 11 giugno nuovi incontri di Presto Prestissimo!

Presto Prestissimo! ritorna a conclusione dell’anno scolastico con 4 incontri a cavallo tra maggio e giugno.

Costruito per accogliere e mettere in relazione, in uno spazio in cui la musica diventa strumento di comunicazione, Presto Prestissimo! è un percorso che genitore e bambino affrontano insieme alla scoperta della musica nelle sue molteplici variazioni: gioco, espressione, relazione e libertà.

Il percorso sarà rivolto alla fascia di età dagli 0 ai 12 mesi e si terrà al mercoledì nelle seguenti date: 21-28 maggio, 4-11 giugno (ore 16.30, durata degli incontri 45 minuti).

La quota di partecipazione ai percorsi è di € 40,00 caduno.

In collaborazione con l’Associazione Internazionale Musica in Culla.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria APM: apm@scuolaapm.it - – tel. 0175 47031.