Confindustria Cuneo convoca gli Stati Generali del Digitale: dialogo aperto sulla cybersecurity

Giovedì 22 maggio, alle 15, nella sede di Confindustria Cuneo, si terrà la terza edizione degli Stati Generali del Digitale, quest’anno dedicata a un tema sempre più strategico per il mondo produttivo: la cybersecurity. L’evento, dal titolo “Oltre il firewall: dialoghi sulla cybersecurity”, vuole essere un momento di confronto concreto per offrire alle imprese del territorio una bussola utile per orientarsi tra rischi, soluzioni e nuove normative. La cybersecurity rappresenta una sfida crescente per il sistema industriale, in un contesto in cui la digitalizzazione accelera e le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate. È da queste premesse che nasce la scelta degli industriali cuneesi di accendere i riflettori su tale tematica.

Ad aprire i lavori (appuntamento gratuito, con iscrizione obbligatoria su confindustriacuneo.it) sarà Ivan Botta, presidente della Sezione Digitale di Confindustria Cuneo. Seguiranno gli interventi di Paolo Lezzi (Ceo and Founder InTheCyber Group), Paolo Silvestri (Policy Advisor Digital Policy Delegazione di Confindustria presso l’Unione europea), Martino Brunetti (Vicequestore aggiunto Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Piemonte-Valle d’Aosta), Paolo Prinetto (Cini Cybersecurity National Lab) e Adelaide Maria Rosa Ramassotto (Area Manager Nord Ovest Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Modererà Paolo Cornero, direttore della Rivista IDEA.

Da tempo Confindustria Cuneo è impegnata in un percorso strutturato sulla trasformazione digitale, che va oltre i momenti di approfondimento, coinvolgendo imprese, università e centri di ricerca. La Sezione Digitale, in questo momento, è focalizzata sulla valorizzazione delle risorse umane e delle competenze nel settore, e sta lavorando alla mappatura digitale delle aziende cuneesi.

A questo si affianca il lavoro del Tavolo Intelligenza Artificiale di Confindustria Cuneo, in continua espansione: dopo aver redatto e condiviso il primo manifesto provinciale sull’Ai declinata alle imprese, è diventato un punto di riferimento per le realtà interessate a integrare l’intelligenza artificiale nei propri processi. Da questo confronto è stato sviluppato anche un corso di formazione specifico, pensato per accompagnare le imprese in modo concreto nell’adozione delle nuove tecnologie.