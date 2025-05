Atl del Cuneese verso il rinnovo dei vertici: Ascom cittadina e Confcommercio provinciale candidano Giorgio Chiesa al futuro Cda

E’ con una nota appena diffusa alla stampa locale che Ascom Cuneo, Confcommercio Imprese per l’Italia provinciale e l’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo "annunciano con convinzione la candidatura del commendatore Giorgio Chiesa al consiglio di amministrazione dell’Agenzia Turistica Locale (Atl) del Cuneese".

Roberto Ricchiardi, presidente di Ascom Cuneo dichiara: “Questa candidatura nasce dalla profonda consapevolezza dell’importanza strategica che l’Atl riveste per la promozione e lo sviluppo del turismo nella nostra provincia”.

“In quanto istituto a emanazione turistica, l’Atl necessita di una governance che comprenda appieno le dinamiche, le esigenze e le potenzialità del settore”.

E aggiunge che “la candidatura di Giorgio Chiesa non si basa unicamente sulla sua indiscussa esperienza, ma soprattutto sulle solide competenze maturate in anni di impegno attivo nel tessuto economico e turistico del nostro territorio. In qualità di presidente dell’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo, Giorgio Chiesa ha dimostrato una profonda conoscenza delle specificità del comparto, sviluppando una visione strategica chiara e orientata alla crescita sostenibile del turismo. La sua capacità di analisi del mercato, la sua esperienza nella gestione di reti e collaborazioni e la sua comprensione delle esigenze degli operatori rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per l’Atl".

Per Ascom Cuneo, Confcommercio Imprese per l’Italia provinciale e per l’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo, "è di fondamentale importanza poter contare su una rappresentanza qualificata e autorevole all’interno del consiglio di amministrazione dell’Atl. La presenza di Giorgio Chiesa garantirebbe un collegamento diretto e costante tra le istanze delle imprese del settore e le strategie di promozione turistica elaborate dall’Agenzia. Questa sinergia è cruciale per massimizzare l’efficacia delle azioni intraprese e per assicurare che le decisioni dell’ATL siano pienamente in linea con le necessità del territorio".

Danilo Rinaudo, presidente Unione Provinciale Confcommercio Imprese per l’Italia: “Riteniamo che le competenze specifiche di Giorgio Chiesa nel settore turistico, unite alla sua profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche economiche, lo rendano il candidato ideale per contribuire in modo significativo al lavoro dell’Atl. La sua nomina rappresenterebbe un valore aggiunto concreto per l’Agenzia, rafforzandone la capacità di affrontare le sfide future e di cogliere le opportunità di crescita per il turismo cuneese”.

Giorgio Chiesa: “Confidiamo da un lato nel sostegno delle istituzioni tutte e degli stakeholder del territorio senza avere la pretesa di imporci affinché la mia candidatura possa concretizzarsi in una sintesi equilibrata rispetto alle forze in campo. Auspico – aggiunge – che mi possa essere concesso di potere conferire il mio contributo al consiglio di amministrazione dell’Atl con una voce che in base alle competenze che potrei apportare rafforzi in maniera responsabile un istituto così profondamente radicato nel settore turistico provinciale”.