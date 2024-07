Al via la Valle Stura Skyrace: Corsa in Alta Quota nel Cuore delle Alpi Cuneesi

L'attesa per la prima edizione della Valle Stura Skyrace è quasi terminata! Le iscrizioni sono ancora aperte fino a giovedì 4 luglio per questa straordinaria competizione di skyrunning (corsa in alta montagna), che si terrà sabato 6 luglio 2024, offrendo un percorso di 22 km con un dislivello positivo di 1950 metri. Nonostante la maggior parte della neve sia scomparsa, il percorso è stato leggermente modificato, risultando ancora più spettacolare. Più di 160 atleti sono pronti a sfidarsi in questa avventura unica, attraversando passaggi esposti e catene e immergendosi nelle suggestive opere del Vallo Alpino occidentale. Entusiasmante la partecipazione, tra gli altri, del neo campione europeo di corsa in montagna, Roberto Delorenzi e di Lorenzo Rota Martir, il futuro dello skyrunning italiano, che renderanno questa gara ancora più competitiva e avvincente. Il cuore di Bersezio si trasformerà in un centro di festa e celebrazione, con un programma ricco di eventi sia sabato pomeriggio che domenica. Le attività per bambini, le presentazioni letterarie, le escursioni guidate e le esperienze enogastronomiche con prodotti locali offriranno qualcosa per ogni membro della famiglia.

Infatti, oltre alla gara principale, ci sarà anche una corsa dedicata ai bambini, per avvicinare i più giovani a questo sport affascinante.

Lo speakeraggio dell'evento sarà curato da Giacomo "Kuba" Fornelli, che accompagnerà i momenti salienti con la sua energia e professionalità.

Un momento toccante della manifestazione sarà il ricordo di Luca Borgoni e Gianpiero Chiapello, amici scomparsi all'ombra del Cervino, che verranno commemorati durante l'evento.

La Valle Stura Skyrace continua a promuovere l'impegno per la sostenibilità, adottando una politica "plastic free" e incoraggiando pratiche eco-friendly in ogni aspetto dell'evento. La cena con prodotti locali sarà aperta non solo agli atleti, ma anche al pubblico esterno desideroso di assaporare le specialità della Valle Stura.

Invitiamo tutti a partecipare come spettatori: ci saranno premi a sorteggio per il pubblico che si presenterà a monte dei Laghi di Robourent, aggiungendo un ulteriore motivo per non mancare a questo evento straordinario.

Gli organizzatori ringraziano calorosamente il Sindaco del Comune di Argentera, gli sponsor e le istituzioni locali per il sostegno fondamentale che rende possibile questo entusiasmante progetto.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitate il sito ufficiale dell'evento (http:/ www.vallesturaskyrace.com) e seguite i profili social della Valle Stura Skyrace su Instagram e Facebook.

Non perdete l'opportunità di partecipare a questo straordinario viaggio nel cuore delle Alpi Cuneesi e di lasciarvi conquistare dalla magia della Valle Stura!