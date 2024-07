Celebrando l’Albicocca Tonda di Costigliole e i suoi produttori

La sagra è un'occasione imperdibile per i residenti e i visitatori per conoscere e degustare le deliziose albicocche tonde, apprezzate per il loro sapore dolce e succoso e conoscerne i produttori.

Musica, arte, cultura, spettacoli, cibo faranno da cornice, per tutto il giorno, alla vera protagonista della Fiera: l’Albicocca Tonda di Costigliole.

«Siamo alla terza edizione della Sagra dell’Albicocca Tonda, un piccolo traguardo, ma importante per tutti noi.» Ci dice Flavio Lovera, Direttore di Albifrutta, cooperativa frutticola del Piemonte specializzata nella conservazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli. con più di 100 Soci in provincia di Cuneo che si appoggiano alla cooperativa per la conservazione, la lavorazione e la distribuzione dei prodotti; la cooperativa gioca un ruolo cruciale nella promozione e nella distribuzione di frutta di alta qualità, con un focus particolare su varietà tipiche della regione come l'albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo.

«L'albicocca Tonda – prosegue Lovera – rappresenta il nostro territorio e le nostre tradizioni agricole. La sagra è un'occasione importantissima per far conoscere le qualità organolettiche e nutrizionali di questa albicocca, per sostenere i produttori locali e valorizzare la filiera corta. Eventi come questo sono fondamentali per mantenere viva la cultura agricola della nostra zona e per far apprezzare ai consumatori la genuinità e la bontà dei prodotti a km 0. Abbiamo immaginato, anni fa, la Sagra dell'albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo come un evento importante per la promozione di questa varietà per questo durante la sagra, i visitatori potranno degustare le albicocche fresche e i prodotti derivati, conoscere i produttori locali. Abbiamo immaginato e realizzato la sagra insieme all’amministrazione comunale di Costigliole come un momento centrale di valorizzazione del prodotto, ma anche come un momento di riflessione, in tal senso il convegno organizzato ia cura di Agrion/ Coldiretti,; siamo felicissimi di come questa festa, di anno, in anno, stia diventando un appuntamento centrale per i costigliolesi, per il territorio delle valli del Monviso ma soprattutto per i tantissimi visitatori che hanno accolto e accoglieranno l’invito ad essere nostri ospiti».

«Il prodotto, la Tonda di Costigliole, e i produttori sono l’essenza stessa della sagra – ci dice Nicola Carrino, vice sindaco di Costigliole Saluzzo – ed è grazie all’impegno di tutti gli produttori e di Albifrutta che frutti unici e, lasciatemelo dire, buonissimi come l'albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo possono essere apprezzati non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale; un plauso da parte mia e da parte di tutta l’amministrazione comunale per l’impegno quotidiano e la collaborazione fondamentale per la realizzazione e riuscita della nostra festa».

L'albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo

L'albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo è una varietà di albicocca rinomata e apprezzata per le sue caratteristiche organolettiche uniche, viene coltivata principalmente nella zona di Costigliole Saluzzo, che grazie al suo clima favorevole e al terreno fertile, è ideale per la produzione di frutta di alta qualità. Questa varietà si distingue per la sua forma rotonda la buccia liscia e di colore arancione vivo con sfumature rosse, la polpa dolce, succosa e molto aromatica, con una consistenza morbida e il sapore ricco e zuccherino, con un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità.

Questa varietà di albicocca è molto versatile e viene utilizzata sia per il consumo fresco sia per la trasformazione in marmellate, succhi, dolci e altre preparazioni culinarie. È molto apprezzata anche per la produzione di prodotti tipici locali, come le confetture artigianali.