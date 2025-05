Alba, arte e integrazione nelle opere del concorso di pittura promosso dal Cpia 2 “Gino Strada”

L’arte come linguaggio universale, il colore come voce per raccontarsi. È questo lo spirito che anima “Colore, io provo a parlare così”, il concorso di pittura promosso anche quest’anno dal CPIA 2 “Gino Strada” di Alba e rivolto agli iscritti di tutti i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti d’Italia.

Realizzata grazie al sostegno del Comune di Alba, della Biblioteca Civica “G. Ferrero” e di Banca d’Alba, l’iniziativa ha coinvolto studenti provenienti da contesti culturali e geografici differenti, offrendo loro l’opportunità di esprimersi attraverso l’arte pittorica. Le opere rappresentano un mosaico di emozioni, esperienze personali e visioni del mondo, creando un vero e proprio ponte culturale tra identità diverse.

Le creazioni saranno esposte al pubblico dal 4 al 7 giugno, in orario pomeridiano, nella cornice del Coro della Maddalena, in via Vittorio Emanuele 19 (via Maestra).

Il momento culminante dell’iniziativa sarà la cerimonia di premiazione, venerdì 6 giugno alle ore 17, sempre al Coro della Maddalena, con l’assegnazione dei riconoscimenti ai tre migliori lavori in concorso. Il CPIA “Gino Strada” invita l’intera cittadinanza a partecipare.