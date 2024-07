Mondovì, manutenzione sulla rete idrica tra martedì e mercoledì

Informiamo i nostri lettori che, tramite apposita comunicazione, la Società Mondo Acqua S.p.A. ha comunicato che nei giorni di martedì 9 e mercoledì 10 luglio sarà eseguito un intervento di manutenzione sulla rete idrica del Comune di Mondovì.



Tale lavoro determinerà la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle ore 21 di martedì alle ore 6.30 di mercoledì (e comunque sino al termine dei lavori), nelle seguenti località/vie:

comparto di Mondovicino

Via Tanaro

Via del Christ

Via Gavazza Picchi

Via Otteria

Strada di Cassanio

Frazione San Quintino

Consorzio Villero

Via Val Ellero

frazione Pascomonti

frazione Minetti Soprani-Sottani



Un possibile intorbidimento dell’acqua e possibili diminuzioni di pressione e portata, potranno verificarsi durante tutta la giornata del 10/07/2024 e nei successivi giorni.