Oltre 90 docenti da tutta Italia a Cuneo la Summer School del "Pellico Peano"

Termina oggi, giovedì 4 luglio, il primo turno della Summer school 2024 organizzata dal Liceo classico e scientifico “Pellico-Peano” di Cuneo alle Terme di Valdieri. L’attività ha riguardato 90 docenti provenienti da 18 regioni italiane ed è stata realizzata nell’ambito dei progetti di formazione dei poli per la transizione e la didattica digitale. La scuola di Cuneo è stata infatti individuata dall’Unità di missione del PNRR Istruzione per svolgere iniziative di aggiornamento professionale del personale scolastico.

In questi giorni, nello splendido scenario delle Alpi Marittime, ospitati dal Grand Hotel delle Terme, gli insegnanti hanno partecipato a corsi su nuove tematiche e metodologie didattiche, concentrandosi in particolare su argomenti quali fake news, escape room, astronomia, making e tinkering. Oltre agli aspetti prettamente didattici, i docenti hanno potuto osservare il cielo stellato in alta quota con il supporto dell’associazione Astrofili della Bisalta e vivere l’esperienza dell’escursione al pianoro del Valasco, grazie al supporto del personale del Parco naturale delle Alpi Marittime, che da anni è partner del Liceo di Cuneo.

Infatti, dall’estate 2022 fino a settembre 2024, saranno circa 700 i docenti provenienti da tutta Italia che avranno potuto vivere quattro giorni tra le suggestive montagne della valle Gesso, conoscere le opportunità offerte dal territorio, confrontarsi e crescere professionalmente per innovare il modo di far scuola.

"Per la nostra scuola è un motivo di soddisfazione e orgoglio - commenta il dirigente scolastico Alessandro Parola - in quanto portiamo a livello nazionale le idee e le istanze di rinnovamento e di formazione continua, che nascono dall'esperienza del nostro Liceo di Cuneo, nel quale si sono formate generazioni di professionisti di vari ambiti".