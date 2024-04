A passeggio nei boschi di Demonte, trova un sacco con dodici candelotti di dinamite inesplosi

Era da solo, a passeggio nei boschi in una borgata sopra Demonte, quando ha notato un sacco a terra, nei pressi del sentiero.

Una volta aperto, ha capito subito che si trattava di candelotti di dinamite inesplosi, abbandonati lì da chissà quanto. Sono risultati, infatti, molto vecchi. Ed erano completamente bagnati.

A trovare il sacco un poliziotto in servizio presso la Questura di Cuneo, che ha immediatamente allertato i carabinieri del paese. Il sacco è stato portato via, in attesa che intervengano gli artificieri per far brillare i candelotti.