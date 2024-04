Il ricordo di Anita Barbero, vittima della barbarie fascista a Cuneo: "Sono stata torturata e voglio che si sappia"

Anita mi raccontò che la violenza fisica dello stupro -che è la peggior forma di umiliazione per una donna- in alcune di esse fu rimossa, in altre, era ancora viva la reazione e la rabbia, dettate non da sentimenti (allora) di vendetta, ma dal grave danno morale che i torturatori provocarono. Non il ricordo fisico delle sevizie cancellato dopo anni di incubi, pianti notturni e silenzi, ma la perdita della dignità umana, della dignità di essere donna, questo fu il danno più grave ed insanabile che le donne della Resistenza cuneese subirono.

«Sono stata torturata […] inizialmente mi hanno spaccato i denti, dopo qualche giorno usavano le scosse elettriche, terribile, una cosa terribile! Mi mettevano le pinze degli elettrodi sulla caviglia, l’altro, qui sotto il pube […] quando davano corrente le pinze saltavano via, spiccavi dei salti alti così. Voi non immaginate, era spaventoso, spaventoso. Ti riempivano di acqua e sale, ti facevano coricare e poi forzatamente bevevi quel liquido che sembrava come acido: era terribile, io morivo. Ah, se avessi voluto parlare non potevo in quello stato, la bocca era tumefatta erano saltati tutti i denti, non vedevo neanche più bene… mi avevano stordita con cenere nelle orecchie. Non mi reggevo più in piedi, mi trascinavano alle seduta di tortura con due guardie che mi reggevano, come mi mollavano cadevo a terra […]. Ero in uno stato pietoso, quando mi portavano su, mi buttavano in quella cameretta sopra una branda, ero distrutta psicologicamente. Ci vuole coraggio a fare quelle cose lì, cioè le torture: gli piaceva, oh sì gli piaceva, ti prendevano pure in giro e ridevano. Fare quelle cose lì erano delle bestie, io non perdono e chi parla di perdonare non sa».