Calcio Serie D: Bra, ufficiale la conferma di Nicolò Giorcelli

Importante conferma nella rosa del Bra 24/25.

Resta infatti in giallorosso il difensore classe 2003 Nicolò Giorcelli, che si candida a diventare un punto di riferimento per il reparto arretrato di Fabio Nisticò così come lo è stato per Roberto Floris.

LA NOTA UFFICIALE DELL'A.C.BRA

Riconferma n°8 con Nicolò Giorcelli! Nella stagione 2024/2025, il Bra potrà fare nuovamente affidamento sul difensore centrale classe 2003. Arrivato nell'agosto dell'anno scorso in giallorosso, è cresciuto gara dopo gara con grande spirito di sacrificio e grande attaccamento. Una risorsa preziosa per il pacchetto arretrato a disposizione di mister Fabio Nisticò.