Nuoto: quarto oro per Sara Curtis agli Eurojrs di Vilnius, successo nella finale dei 50 sl

Sara Curtis si impone (anche) nella finale dei 50 stile libero in 24"68 davanti alla croata Jana Pavalic (24"92) e alla britannica Skye Carter (25"24).

La primatista italiana della specialità (24"56 dell'8 marzo scorso agli Assoluti UnipolSai di Riccione) si era qualificata alla finale col miglior tempo di 24"73, dopo che in batteria aveva griffato il record dei campionati in 24"67.

Per la 17enne di Savigliano, allenata da Thomas Maggiora per il CS Roero, è la quarta medaglia d'oro in questi campionati europei, dopo quello individuale nei 50 dorso in 27"94 (record italiano cadette) e i due con le staffette 4x100 sl femminile e mista.

Lo scorso anno a Belgrado aveva conquistato 3 ori (50 stile libero, 4x100 stile libero e 4x100 mista) e 2 argenti (100 stile libero e 4x100 stile libero mista).

Il 24'68" odierno dista 4 centesimi dal tempo nuotato alla 60esima edizione del trofeo Settecolli IP per il terzo posto alle spalle delle campionesse svedesi Sarah Sjoestroem e Michelle Coleman; 12 centesimi dal suo record italiano assoluto e cadette.