Concluso il corso “Ancient Grains” all’Alba Accademia Alberghiera [FOTO]

Si è svolta ieri, giovedì 4 luglio, la cerimonia di consegna dei certificati di partecipazione al corso di formazione “Ancient Grains - Products From Piedmont”, organizzato da Alba Accademia Alberghiera, a cui hanno partecipato 12 studenti dell’Austin Community College - Texas.

Si è trattato di un’esperienza formativa internazionale durata due settimane fortemente voluta da Apro Formazione e da Alba Accademia Alberghiera, nella quale si è puntato l’obiettivo su biodiversità, prodotti tipici e della tradizione piemontese, con particolare attenzione alla panificazione, ai grani antichi e alle peculiarità gastronomiche del territorio di Alba, Langhe, Roero e Monferrato.

Il corso ha visto la collaborazione della rete di ristoratori, produttori ed esperti di Accademia Alberghiera con i resident Chef che sono stati affiancati da collaboratori e testimonial di importanti realtà come Mulino Marino, mulino biologico di terza generazione, lo storico produttore Torrone Sebaste, il panificatore artigianale Enrico Giacosa, l'Azienda Agricola Cascina Barroero, il produttore di formaggi Renato Maunero, il pizzaiolo e lievitista Massimiliano Prete e lo Chef stellato Fabio Sgrò, ex allievo di Alba Accademia Alberghiera.

Il breve e sentito commiato dagli studenti americani è stato condotto da Mario Del Tetto, coordinatore e responsabile di Alba Accademia Alberghiera e da Julianne Clark collaboratrice e consulente di Alba Accademia Alberghiera per i progetti e le collaborazioni con le scuole del Nord America.

Erano presenti il Presidente e il Direttore Generale di Apro Formazione, rispettivamente Paolo Zoccola e Antonio Bosio, che hanno ringraziato tutto il team coinvolto nel progetto e sottolineato come il processo di 'internalizzazione' di Alba Accademia Alberghiera prosegua spedito, diffondendo sempre più cultura e conoscenza enogastronomica del territorio albese e non solo.”

Hanno evidenziato i vari interventi dei responsabili di Alba Accademia Alberghiera:

“Già due college, uno americano ed uno canadese, hanno scelto i nostri format per i loro corsi di specializzazione in Europa, e da lunedì 8 luglio Alba Accademia Alberghiera terrà anche il corso di aggiornamento “Italian Tradition” rivolto a docenti e professionisti di Nord America, Finlandia e Lettonia, per una 4 giorni di alta formazione con lo Chef Luciano Tona, Direttore del Bocuse d’Or Italy Academy, e lo study visit con lo Chef tre Stelle MICHELIN Enrico Crippa”

Presente all’incontro la vicesindaca e assessore al turismo del comune di Alba Caterina Pasini che ha salutato gli studenti con calore:

“Siamo in un luogo di eccellenza per quanto riguarda l’accoglienza, la ristorazione, l’enogastronomia in generale e siamo orgogliosi che abbiate imparato qualcosa di nostro e che possiate portarlo con voi e diffonderlo nel vostro paese”.

Alla cerimonia ha partecipato anche Mariano Rabino, presidente dell’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, che ha aggiunto:

“Apro Formazione e Alba Accademia Alberghiera sono un fiore all’occhiello per la città di Alba e nel tempo, da questi laboratori e da queste cucine sono usciti importanti figure professionali e chef di eccellenza che contribuiscono a far crescere il valore e l’attrattiva turistica di tutto il nostro territorio”.

Hanno preso parte all’evento anche il formatore Paolo Taricco e il capogruppo dell’Associazione panificatori di Alba e portavoce dei panificatori piemontesi Enrico Giacosa.

La collaborazione di Alba Accademia Alberghiera con istituti scolastici di livello mondiale e college americani come quello di Austin - Texas, che conta oltre 70.000 studenti iscritti, sono indice di grandi capacità e prospettive per l’agenzia formativa albese.