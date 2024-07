Elva ospita il concerto del gruppo Lhi Balos

Nuovo appuntamento della VII RASSEGNA CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA, con il concerto del gruppo musicale LHI BALOS che si terrà domenica 7 luglio alle ore 15.00 a Elva, in Borgata Serre.

Il gruppo attivo dal 2006 propone un’originale patchanka d’Oc sonorità che rappresentano vitalità culturale e apertura al mondo. L’incontro dello ska, del reggae e del balcan-folk, genera un mix esplosivo di musica festosa che trasporta il pubblico in uno spettacolo coinvolgente di vero “marasma controllato”.

Nei diciotto anni di attività auto producono demo e albun e condividono il palco con diversi artisti tra i quali Goran Bregovic & His Wedding and Funeral Orchestra, portando la loro musica all’interno di importanti festival in Italia, Francia e Catalogna

Quest’anno nel cartellone della Rassegna CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO oltre a concerti, eventi musicali e cineforum per bambini, ragazzi e giovani sono presenti anche spettacoli di intrattenimento per bambini e ragazzi.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Elva e la Pro Loco Seles.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP.

Per info contattare l’ecomuseo alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com