Il Pomeriggio della Salute: grande apprezzamenti per il progetto pilota di Rotary e Rotarac della Granda

Si è concluso il Pomeriggio della Salute, un progetto pilota realizzato in interclub tra Rotary e Rotaract della provincia Granda, promosso dal presidente del Rotary saluzzese Silvio Tavella, con il supporto della presidente della Commissione Salute, Tiziana Vavalá, medico oncologo del dipartimento della Città della Salute e della Scienza alle Molinette di Torino, socia del club cittadino.

"Si tratta di un progetto rivolto alla popolazione che ha avuto come finalità quella di promuovere il concetto prevenzione e di cura attraverso verso visite gratuite, effettuate da professionisti di diverse specialità che si sono prestati al servizio" spiega la dottoressa.

Il piano ambulatoriale si è svolta nei locali dell’ex Ufficio Anagrafe a Palazzo Italia, messi a disposizione dal Comune e all'esterno grazie alla presenza del camper attrezzato per visite cardiolgiche ed elettrocardiongramma. Le persone si sono prenotate attraverso una apposita app ed avevano la possibilità di sottoporsi a più controlli.

"Oltre 90 il numero delle visite e colloqui, con riscontri positivi dei quali siamo davvero contenti" continua la dottoressa Vavalà- Una esperienza molto arricchentente, che ci ha fatto percepire la gratitudine della gente e l’apprezzamento per il progetto". Si sono svolte visite otorinolaringoiatriche, prelievi capillari da parte dei farmacisti, colloqui con neuropsichiatri e psicologi, oltre alle visite cardiologiche ed elettrocardiogramma.

Un ventaglio di controlli medici gratuiti che i Rotary hanno voluto dare come servizio alla popolazione come stimolo alla prevenzione, aiuto all' orientamento con consigli su come muoversi da un punto vista sanitario, in caso di malattia.

Hanno collaborato al Pomeriggio della Salute professionisti di alto profilo della Provincia (dott. Fontana, coordinatore del progetto,dottoressa Vavalà, dott.ssa Camisassi, dott.ssa Musacchio, dott ssa Capello, dott.ssa Pellegrino, dott.ssa Cavallo, dott Lavazza) Romina Depetris e volontari ricevendo elogi e apprezzamento da tutti.