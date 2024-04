Bra, entro la fine di maggio l’inizio dei lavori per la nuova palestra del Mucci

Inizieranno il prossimo mese i lavori per la nuova palestra dell’Istituto Mucci di Bra, annunciati un anno fa.

Prima, infatti, nei locali dell’istituto alberghiero si terrà l’evento "Futura. La scuola per l’Italia di domani" che tra il 14 e il 17 maggio porterà in città oltre 100 tra docenti, dirigenti e personale scolastico da tutt’Italia.

Il preside Gianluca Moretti: "Saranno giornate di formazione, in particolare sul tema dell’innovazione digitale e dei nuovi strumenti per la didattica. Il progetto coinvolgerà 50 scuole su tutto il territorio nazionale tra cui tre nel Piemonte".

Subito dopo, prenderanno il via le attività di demolizione dell’attuale palestra per costruirne una nuova, nell’ambito di un progetto Pnrr vinto dalla Provincia. "La nuova struttura sarà in conformità con le misure Coni - aggiunge Moretti - e potrà dunque ospitare anche manifestazioni agonistiche, al servizio di tutta la città. Sul tetto sarà inoltre presente un ristorante, che ci permetterà di avere una sala estiva"

Il termine dei lavori è previsto per il 2026.