Esplorando i mutui online: come trovare la migliore opzione

I mutui online sono una particolare forma di finanziamento a medio-lungo termine che si caratterizza per il fatto che la procedura di richiesta è completamente digitale, vale a dire che si può richiederli tramite un pc, un tablet o uno smartphone connessi alla Rete Internet.

Esistono vari tipi di mutuo, ma quelli più comunemente richiesti dai privati sono i mutui casa, prodotti dedicati a coloro che hanno intenzione di acquistare un’abitazione oppure ristrutturare un immobile a uso abitativo.

Un mutuo online è un finanziamento la cui durata può andare dai 5 ai 30 anni, ma non mancano proposte con scadenze più lunghe.

Un mutuo casa è un impegno da non sottovalutare poiché gli importi da restituire sono generalmente elevati e il loro rimborso, di solito effettuato con l’addebito di rate mensili, ha un impatto rilevante sul bilancio familiare. Ecco quindi qualche consiglio utile per trovare la migliore opzione.

Utilizzo del preventivatore online

Per farsi un’idea precisa di quello che sarà l’impegno finanziario che dovremo accollarci richiedendo un mutuo casa, è di aiuto il ricorso a un preventivatore online (altrimenti noto come simulatore). È un software che in seguito all’inserimento di alcuni dati, in primis il capitale richiesto e la durata del finanziamento, ci mostra tutti i dettagli necessari per una scelta consapevole fra i quali si ricordano la rata mensile, il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Particolare attenzione va posta alla rata mensile e al TAEG; per quanto concerne la rata, è importante che l’importo sia tale che il suo rimborso risulti sempre agevole. Quanto al TAEG, è un indice che riassume percentualmente il costo effettivo del finanziamento dal momento che considera non soltanto gli interessi (come nel caso del TAN), ma anche le altre spese (perizia, assicurazione, spese di incasso ecc.).

Scelta del tipo di mutuo: quale tasso?

Si deve partire dal presupposto che più basso è il tasso d’interesse passivo, minore sarà l’importo degli interessi che si dovranno sborsare in totale.

Solitamente si ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni: tasso fisso, tasso variabile e tasso fisso rinegoziabile. Ognuno di essi ha le sue peculiarità che possono avere il loro peso nella scelta del mutuo.

Nei mutui a tasso fisso la rata non varierà mai, a prescindere dalla durata del mutuo; con questa opzione risulta più semplice la pianificazione finanziaria, si protegge dai rialzi dei tassi, ma non si può beneficiare dei ribassi.

Nei mutui a tasso variabile la rata varia periodicamente seguendo l’andamento del mercato; una precisa pianificazione non è possibile; la rata diventa più gravosa quando il costo del denaro sale, ma si riduce quando esso scende.

I mutui a tasso fisso rinegoziabile sono una sorta di “via di mezzo”. Partono con un tasso fisso che può essere rinegoziato dopo 5 o 10 anni; al momento della rinegoziazione si può scegliere il tasso più conveniente fra quello fisso o quello variabile. Le rinegoziazioni sono periodiche (di solito ogni 5 anni).

Quale tasso scegliere? Dipende dalla situazione del mercato al momento in cui si intende richiedere il finanziamento e dalle previsioni che si hanno sull’andamento, dalla volontà di pianificare esattamente il debito, dalla propria situazione economica ecc.

Il mutuo online “green”

Quando si stanno valutando le varie proposte di mutuo è importante prendere in considerazione anche il cosiddetto “mutuo green”; vi sono infatti alcune banche che propongono mutui che prevedono condizioni agevolate nel caso in cui l’immobile da acquistare, costruire o ristrutturare rientri nelle classi energetiche B, A o superiore. In sostanza propongono una riduzione del tasso d’interesse normalmente applicato. È una proposta che sostanzialmente premia una scelta edilizia sostenibile dal punto di vista ambientale.