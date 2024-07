Tuttecose”: a Busca il nuovo importante evento di Andirivieni

Sabato 13 luglio il Parco dell’Ingenio di Busca diventerà teatro di “Tuttecose”, nuovo e bellissimo evento dedicato al benessere organizzato da Andirivieni, l’associazione del territorio che promuove un cohousing agricolo.

A partire dalle ore 17 le porte si apriranno per accogliere i partecipanti e coinvolgerli in diverse attività sportive, quali trekking, corsa su percorsi da 6 km o 14 km, fitness e yoga. Saranno messi a disposizione spogliatoi e docce da utilizzare dopo l’attività fisica.

Dalle ore 19 sarà possibile godersi il verde del Parco gustando piatti vegetariani e vegani preparati da Catering Naturel, che sceglie attentamente le materie prime e sostiene il commercio locale. Si potrà anche provare la prima birra artigianale prodotta con il luppolo di Andirivieni. La serata proseguirà con il concerto dal vivo de Il Cairo, cantante e musicista milanese, seguito da un dj set di Colan.

“Non ci sono limiti di età - dicono dall’associazione - l’evento è aperto per chiunque desideri trascorrere del tempo all’insegna dello sport. Per chi desidera prolungare l’esperienza di Tuttecose, sarà possibile pernottare in tenda nel parco, ma i posti sono limitati!”

Per partecipare alle attività sportive e dormire in tenda è necessario iscriversi su tuttecose.eventbrite.it entro mercoledì 10 luglio.

Per maggiori informazioni contattare il 3463633382 (Stefano).