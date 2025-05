Aperte le iscrizioni per la cena estiva dell'Avis Bra

Si sono aperte le iscrizioni per la cena estiva che tutti gli anni AVIS Bra, in collaborazione con i gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, organizza per un momento di allegria in compagnia dei tanti amici donatori attuali e futuri, insieme a tutti coloro che vogliono fare festa con noi.

In collaborazione con Aido, Lions Club Bra Host, Associazione Nazionale Alpini e New Twirling Bra, sabato 7 giugno alle 19.30, sotto i portici di Corso Garibaldi, sarà possibile fare cena tutti insieme al prezzo di 25 euro (2 antipasti, primo, secondo con contorno, dolce). Possibile anche il menù bimbi a 18 euro (primo, secondo, dolce).

A rallegrare la serata ci saranno anche l’intrattenimento musicale con il gruppo “Grigi per caso”.

Al fine di una corretta gestione della manifestazione è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 5 giugno, telefonando al numero 353/3204416, fino ad esaurimento posti.

“Invitiamo tutti a partecipare a questo momento conviviale per sostenere le tanti attività dell’Avis, ma soprattutto per venire a conoscere la nostra associazione e scoprire l’importanza della cultura della donazione del sangue" dichiara il presidente AVIS Armando Verrua, che conclude “Sarà anche e soprattutto un momento di festa per tutti: venite a divertirvi con noi!”