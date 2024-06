Eugenio in Via di Gioia a Cuneo, unica data in Piemonte del loro tour[VIDEO]

Non è un caso se gli Eugenio in Via di Gioia questa sera si esibiranno, nell'ambito dello Xonoria Festival, in un concerto live proprio a Cuneo e proprio al NuoVo, ex Nuvolari.



A loro piace Cuneo e a Cuneo piacciono loro, un legame di reciproco affetto e stima. Li abbiamo incontrati nel pomeriggio durante le prove e ci hanno svelato: “Proprio qui nel 2015 abbiamo fatto il primo stage driving”.

GUARDA QUI IL VIDEO:

Dopo Cuneo, la band dei quattro torinesi per il suo tour si sposterà per le prossime tappe verso centri più ampi come Bologna, Treviso, Savona e Milano.Amano improvvisare e per questo per ogni tappa la scaletta cambierà. Un aspetto che valorizza ed esprime in modo trasparente e autentico la loro forte intesa. “aggiungono”.Hanno celebrato di recente ie la consacrazione al pubblico, amplificando la loro fama, è passata dal Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston, dove i quattro giovani si erano esibiti per la sezione delle “nuove proposte”.