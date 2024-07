Formazione del personale sanitario con Air Liquide Sanità Service: una necessità per tutelare operatori e pazienti

I gas medicinali sono impiegati in moltissimi contesti nell’ambito della salute, per questo la formazione personale sanitario è centrale. Per promuovere consapevolezza e sicurezza nell’uso di questi farmaci vitali, Air Liquide Sanità Service ha messo a punto un corso ad hoc.

I moduli formativi proposti toccano diversi aspetti relativi al mondo dei gas medicinali. Sono tutti frequentabili da remoto, in completa autonomia, grazie a una piattaforma e-learning disponibile 24 ore su 24. La modalità online rende la formazione un’esperienza flessibile ed efficace, studiata per accordarsi con le esigenze lavorative del personale medico e infermieristico.

Un altro vantaggio della modalità e-learning è consentire di formare in modo rapido, conveniente ed efficace molte risorse, rispettando gli obblighi riguardanti la formazione del personale medico-sanitario coinvolto nella gestione dei gas medicinali.

In dettaglio, il modulo 1 si concentra su caratteristiche, impieghi e sicurezza dei gas medicinali. Qui, vengono approfonditi gli aspetti relativi a questi farmaci per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche e i rischi associati a un utilizzo scorretto.

Il modulo 2 riguarda le reti di distribuzione dei gas medicinali e i materiali accessori per l’erogazione. In questa unità vengono trattati gli aspetti legati alla distribuzione dei gas medicinali all’interno delle strutture sanitarie, partendo dalle norme di legge e dai criteri di progettazione fino alla messa in servizio e alla corretta somministrazione.

Il modulo 3 ha come oggetto le bombole utilizzate per la somministrazione dei gas medicinali. Qui, vengono descritte dettagliatamente tutte le caratteristiche delle confezioni, come devono essere stoccate, trasportate e utilizzate in sicurezza per garantire la migliore assistenza.

Infine, il modulo 4 si concentra sull’azoto liquido. Nel corso di questa unità, al personale sanitario è proposto un focus sulle caratteristiche dell’azoto e sul suo corretto utilizzo. Inoltre, vengono presentati i vari campi d’applicazione di questo gas medicinale, le caratteristiche generali delle sale di crioconservazione e delle apparecchiature di cui deve essere dotata.

