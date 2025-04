Evolution Horizon Award 2025: al via le iscrizioni alla seconda edizione, con riflettori puntati su Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza

Dopo il grande successo della prima edizione, si sono ufficialmente aperte le iscrizioni al secondo appuntamento dell’Evolution Horizon Award, il grande evento meneghino di MoreNews, il più grande gruppo di editoria web del nord – ovest, con più di venti testate al suo attivo e oltre venti milioni al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, in programma nel capoluogo lombardo, il prossimo 3 novembre, dove le aziende italiane ed internazionali con le migliori best practices, si metteranno di nuovo in gioco per far parlare di sé e farsi conoscere massivamente, facendo cultura e promuovendo la diffusione di buone pratiche aziendali.

L’obiettivo è quello di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione e, in generale, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food & wine, dalle costruzioni alla salute, dal design alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino al campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e della blockchain.

Teatro della kermesse, ancora una volta, sarà la suggestiva “immersive room 360” dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, il design hotel dall’elevata vocazione all’innovazione e all’efficienza tecnologica, che nella capitale del business, dell’economia, del design e delle nuove tendenze, meglio rappresenta il carattere deciso e rivoluzionario della città. Una struttura, questa, che aggiunge sempre nuovi tasselli al suo percorso evolutivo, e per questo fa da cornice ideale dell’evento che per questa edizione accende i riflettori non solo su innovazione e sostenibilità, presupposti imprescindibili per le aziende che guardano al futuro, ma anche e soprattutto sul tema del design e della sicurezza tout court.

Del resto, nella città del Salone del Mobile, che nell’ultima edizione appena trascorsa nonostante un quadro di grandi incertezze globali all’indomani dall’annuncio dei dazi americani, ha raggiunto quota di ben 302.548 presenze, dimostrando ancora una volta quanto qualità ed innovazione siano gli ingredienti chiave di una competizione internazionale sempre più sfidante, non si poteva non pensare di dare enfasi al settore del design all’interno di un premio che vuole divulgare l’eccellenza, creando ponti culturali con gli altri settori.

Come lo scorso anno, la manifestazione avrà due momenti distinti di celebrazione, nel corso della medesima giornata: dapprima, nel pomeriggio, una sezione convegnistica sulle quattro tematiche sopra descritte, dove protagonisti saranno autorevoli relatori ed istituzioni, e a seguire, la serata di gala, con assegnazione dei premi alle aziende vincitrici.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda - spiega Enrico Anghilante, patron di MoreNews, organizzatore dell’evento - per questo motivo, per l’appuntamento del prossimo 3 novembre, ci siamo voluti focalizzare anche sul comparto fondamentale della sicurezza, per stimolare ancor di più le aziende ad adoperarsi a mettere in campo azioni sempre più concrete su questa tematica.

Focalizzeremo quindi la nostra attenzione su realtà e progetti in cui design, innovazione, sostenibilità e sicurezza coesistano e collaborino per garantire un’alta qualità della vita, dei servizi e dell’attività lavorativa.

Del resto, per rendere maggiormente vivibili le città “future”, oggi più che mai, occorre imprimere una accelerazione alla realizzazione dei processi di Smart Cities basati non soltanto sull’incremento e l’installazione di tecnologie nuove e all’avanguardia, ma anche su progetti ben definiti che pongano al centro il benessere e le esigenze di sicurezza della comunità, capaci di garantire uno sviluppo sostenibile, inclusivo e che ponga al centro le esigenze del cittadino”.

“Come nella precedente edizione - spiega Massimo Della Torre, titolare del marchio Fundus Della Torre, imprenditore nel settore agroalimentare e co- fondatore dell’evento - una Giuria Scientifica avrà il compito di selezionare e premiare tra tutte le aziende le 18 finaliste, decretando il podio delle prime 3, ed è composta da un panel di “tecnici super partes”, imprenditori, manager, accademici, giornalisti, professionisti, che nel corso della propria carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare, ispirarsi ed applicare l’innovazione ed esprimeranno il proprio giudizio puntando i riflettori su leve ben precise quali ad esempio, la condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali, l’attenzione alle risorse umane e alla valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di vision, il bilancio di sostenibilità e soprattutto, l’etica, sia aziendale, sia ambientale”.



“I valori etici, sono alla base di questo premio - aggiunge Anghilante - così come l’etica aziendale è essenziale per qualsiasi organizzazione, in quanto contribuisce a formare la cultura e i valori e guida il comportamento dei dipendenti. Dunque, è uno dei pilastri sul quale i giurati prestano la massima attenzione, così come altrettanta ne viene riservata all’etica ambientale e cioè, all’impatto che l’azienda, piccola o grande che sia, ha sull’ambiente”.

“Dunque, in definitiva - aggiunge Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’Evolution Horizon Award - anche quest’anno, per le aziende che parteciperanno, significherà essere identificate come protagoniste di quello spirito di modernizzazione, che mette al centro della propria agenda l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile, attraverso un approccio aperto, collaborativo ed in grado di valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Diventando quindi ambassador della promozione di un modello di business sostenibile, etico, capace di generare valore economico, sociale e ambientale attraverso azioni quotidiane concrete e reali”.