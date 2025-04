Come gli avversari IA migliorano il realismo nei giochi di automobilismo online

Nel caso tu non lo sapessi, l’imprevedibilità di una corsa online è tanto dinamica quanto la sua velocità. Sebbene i combattimenti in multiplayer propongano la competizione più sfrenata, durante le sfide in solitaria l’AI rimane uno dei componenti più interessanti dei rivali.

Ai tempi, gli sviluppatori non si fidano delle intelligenze artificiali e decidono di programmare e rendere statico il comportamento delle AI. Ancora oggi, dirottato dai rivali AI con gli stili di guida simulatori di corsa vincenti, si possono osservare le più complesse capacità decisionali, pseudo-casualità e guida altamente adattativa.

L'evoluzione dell'IA nei giochi di corse

La tecnologia dell’AI, al tempo d’oggi, è in continua evoluzione, migliore che mai. In linea di principio, i rivali AI seguono le prime simulazioni corsa AI, per non parlare del percorso segnato da accelerazione e decelerazione. Questo portava a risultati mediocri in cui ogni giro era un fotocopia dell’altro.

Oggi le cose sono decisamente più interessanti. Giochi come iRacing e Gran Turismo hanno sviluppato IA che addirittura mimano alcuni comportamenti delle persone. Adesso sono in grado di riconoscere quando un avversario sta cercando di difendere la sua posizione con le unghie e con i denti o quando un avversario sta giri per gli errori di corsia. Ad oggi, l'IA riesce a essere consapevole di tutte queste possibilità.

A dire il vero, questa nuova complessità dell’IA è simile a quel che troviamo in altri settori di intrattenimento, ma con un approccio completamente differente. Prendiamo per esempio i giochi di slot Gates of Olympus. A sorpresa, i suoi sistemi di casualità e imprevisto la rendono molto appetitosa per i giocatori. Nonostante la distanza da questi esempi, l’IA si concentra sul miglioramento dell'esperienza di partecipanti tramite la simulazione di intelligenza artificiale.

AI adattivo: imparare dal giocatore

Un’altra interessante evoluzione nell’ambito della programmazione dell’intelligenza artificiale nei giochi di corsa è l’adattamento. Molti altri videogiochi ancora interpretano la skill di guida in base a punteggi e livelli di difficoltà, mentre in alcuni è prevista la modifica automatica di algoritmi in base alle abitudini di guida.



Ad esempio, se un giocatore tende a sorpassare l’IA con delle azioni abbastanza spavalde e avventate, allora gli avversari dell’IA inizieranno a fare delle contromisure più adeguate ed efficaci. In altre parole, un pilota molto cauto potrebbe notare che gli avversari dell’IA stanno cercando di mettere a dura prova. Tuttavia, questo tipo di contesto consente che le gare, qualunque esse siano, non da di fatto nessun se apareceu standard, ma pone un limite incondizionato a come ogni giocatore possa sempre auto-alimentarsi e autocostruirsi.

A dir la verità, durante i moderni piloti AI si irrigidiscono gli pneumatici insieme a sfaldare il carburante professionista, questo è senza dubbio un altro obiettivo strategico in corse simulazioni. Altri titoli di F1 23 dotano i box verificano che imparerai più adrenalina durante la rilassata competizione. Così non è difficile accorgersi di come sia sempre più difficile immaginare un semplice videogame, ma bensì come un evento motoristico.

Bilanciare realismo ed equità

Con l’arrivo di una nuova sfida, l’Advanced AI, il problema della giustizia deve essere affrontato. Gli antagonisti dell’IA, durante i loro primi tentativi, usavano lo "rubber banding", dove gli avversari si avvicinano senza alcuna logica e percuotono magicamente la loro posizione. Per i giocatori più esperti, questo si trasforma in controllo totale della pista di una frustrazione senza pari.

Attualmente, i giochi di corse cercano un equilibrio tra competizione e IA, mentre nei simulatori di guida IGP (Interfaccia col Giocatore Virtuale), si tenta di promuovere ed enfatizzare l'AI control nei confronti dei piloti. Le migliori implementazioni permettono ai piloti IA di avere un'energia uniforme e realistica durante le competizioni.



I videogiochi di corse hanno, nell’ultimo periodo, dei buoni tentativi di mantenere un equilibrio tra competizione e intelligenza artificiale, i famosi simulatori di guida sono sempre stati in competizione, lasciando l'AI a interagire con i piloti. Nonostante le rigide restrizioni, si sono accorti troppo tardi che fornire supporto ai piloti, chiamiamoli così, ha contribuito a migliorare l’esperienza di gioco.

Il futuro dei giochi di motorsport: L'intelligenza artificiale si prepara a brillare

Con il continuo progresso della tecnologia AI, non accenna a fermarsi e il futuro dei giochi di motorsport è roseo. Gli sviluppatori sono al lavoro su architetture di intelligenza artificiale che permettono agli antagonisti di apprendere, adattarsi e persino avere schemi comportamentali più complessi.

Presto ci si può aspettare di incontrare avversari AI con carattere: certi più audaci e impulsivi, altri con approccio più strategico e difensivo. Questo darebbe vita a corse veramente su misura in cui iiocatori creano rivalità con avversi virtuali proprio come avviene nella vita reale.

In chiusura

Più si parla di giochi di motorsport, sempre più si fanno parallelismi con il mondo reale e negli ultimi anni l'implementazione di avversari AI ha inciso sul livello di sfida e sul realismo offerto, arricchendo notevolmente l'esperienza di gioco. Non più solamente ostacoli statici, bensì veri e propri antagonisti proattivi e reattivi, in grado di adattarsi a strategie umane.

Già le prospettive sono interessanti: col progresso della tecnologia la separazione tra competizione umana e IA diventerà sempre più indistinta, e la corsa in single player si affiancherà in realismo alla battaglia del motorsport. Sia che si tratti di correre contro esseri umani o AI, la costante rimane la ricerca della sfida perfetta.

















