Nava invasa dalle penne nere, la sfilata e la commemorazione della Divisione alpina cuneense [GALLERY]

Giornata clou al Colle di Nava per il 75° Raduno degli Alpini, dopo lo scoprimento della targa in memoria del sergente Luigi Garelli presso il Sacrario della Divisione alpina cuneense che si è tenuta ieri pomeriggio e all'esibizioni dei cori, in serata nel forte centrale.



"Oggi ricordiamo tutti quei giovani caduti in una guerra non voluta, ma che hanno onorato il loro dovere di Alpini. Nella campagna di Russia sono partiti dalla Cuneense 16mila uomini e di questi 13mila non sono tornati. Questi ragazzi hanno combattuto con valore ed hanno sofferto, pensando di tornare a casa ed ai propri cari. Quella tragedia, della seconda guerra mondiale, non ha insegnato nulla ed a oggi ci sono ancora molti conflitti. In particolare uno ci tocca da vicino: quella tra Russia ed Ucraina. Mi auguro che l'Unione Europea continui a sostenere l'Ucraina in modo che quelle sofferenze debbano presto finire", ha detto il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo.



In mattinata si sono svolte, infatti, le celebrazioni a ricordo della Divisione alpina Cuneense. Le cerimonie hanno preso con l’ammassamento dei partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane e, in particolare, da Liguria e Piemonte.



Il Sacrario del Colle di Nava ospita le spoglie del generale Emilio Battisti, che vi fu tumulato il 3 luglio del 1983, secondo il suo desiderio.